Ranghieri/Carambula ai quarti di Montreal

MONTREAL (CANADA)- Si è concluso durante la notte italiana il main draw del torneo Elite 16 in corso di svolgimento a Montreal, in Canada. Il duo tricolore formato da Alex Ranghieri e Adrian Carambula ha chiuso la pool C al primo posto con un bilancio fatto di due vittorie e una sola sconfitta conquistando così l’accesso diretto ai quarti di finale in programma questa sera alle ore 21.30 (italiane).