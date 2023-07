Breidenbach/Benazzi e Benzi/Bonifazi trionfano a Cirò

Nel tabellone femminile Sara Breidenbach e Giada Benazzi hanno vinto la loro seconda tappa dopo il trionfo di Catania. Nella finale per il primo e secondo posto Sara e Giada hanno superato in rimonta 2-1 (13-21, 21-18, 15-12)) la coppia formata da Reka Orsi Toth e Michela Lantignotti.

In precedenza Benazzi/Breidenbach avevano conquistato l’accesso in finale grazie al successo per 2-1 (19-21, 21-18, 15-12) su Annibalini/Barboni. Sul terzo gradino del podio di Cirò Marina sono salite Sara Franzoni ed Eleonora Gili che hanno superato nella finalina Eleonora Annibalini e Arianna Barboni con il punteggio di 2-0 (21-14, 21-17).

Nel torneo maschile, invece, prosegue spedita la marcia di Davide Benzi e Carlo Bonifazi. A Cirò Marina, invece, è arrivato il secondo successo nel circuito tricolore con la vittoria in finale su Gianluca Dal Corso e Marco Viscovich al termine di un match che ha regalato grande spettacolo e conclusosi con il punteggio sdi 2-0 (24-22, 21-17). Terzo gradino del podio per Tobia Marchetto e Jakob Windish che nella finale per il terzo e quarto posto hanno battuto con un secco 2-0 (21-14, 21-19) il duo formtato da Spadoni-Luisetto.

Per Davide Benzi e Carlo Bonifazi è stato un weekend da ricordare. Oltre al primo posto ottenuto a Cirò Marina è arrivato anche il pass per i Campionati Europei in programma a Vienna (Austria) da mercoledì 2 a domenica 6 agosto. Grazie alla rinuncia dei francesi Lyneel/Bassereau, team inserito nella Pool E, gli azzurri prenderanno infatti il loro posto, essendo la coppia riserva numero uno della manifestazione. Il team allenato da Gianni Mascagna è stato dunque inserito nello stesso girone dell’altra coppia azzurra formata da Alex Ranghieri e Adrian Carambula, dagli olandesi Brouwer/Meeuwsen e dai cechi Sepka/Semerad. Salgono a quattro il numero delle coppie azzurre presenti nel tabellone maschile degli Europei di Vienna: Nicolai/Cottafava, Lupo/Rossi, Ranghieri/Carambula e Benzi/Bonifazi. Menegatti/Gottardi e Scampoli/Bianchin saranno invece le coppie che difenderanno i colori azzurri nel tabellone femminile.

Il prossimo appuntamento con il Campionato Italiano di beach volley sarà a Cordenons quando dall’11 al 13 agosto i migliori beachers italiani si daranno battaglia nella corsa verso il tricolore.

PROSSIMI APPUNTAMENTI

CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO

11-13 agosto, Cordenons (PN)

25-27 agosto, Vasto (CH)

CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO GOLD

8-10 settembre, Bellaria Igea Marina (RN)