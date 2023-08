Euro Beach: Ranghieri/Carambula agli ottavi

Dopo aver ottenuto il pass per i quarti di finale, in virtù del successo per 2-0 (21-12, 21-15) ottenuto ieri sulle finlandesi Niina Ahtiainen e Taru Lahti, si ferma ai quarti di finale il percorso europeo di Marta Menegatti e Valentina Gottardi. Le campionesse d’Italia in carica sono state infatti superate 2-0 (21-18, 23-21) dalle spagnole Daniela Alvarez e Tania Moreno, concludendo la rassegna continentale al quinto posto.

Si chiude agli ottavi di finale il percorso dell’altra coppia federale composta da Claudia Scampoli e Margherita Bianchin; il team allenato da Fabrizio Magi e Laura Giombini non è riuscito a confermare quanto di buono fatto vedere ieri nel primo turno a eliminazione diretta vinto al tiebreak contro le finlandesi Sara Sinisalo e Anniina Parkkinen; le azzurre questa mattina sono state battute 2-0 (21-18, 21-15) dalle svizzere Esmee Bobner e Zoe Verge-Depre, chiudendo la rassegna continentale al nono posto.

Prosegue invece l’Europeo nel tabellone maschile per Alex Ranghieri e Adrian Carambula. Gli azzurri, dopo la vittoria di ieri nel derby tutto italiano contro Davide Benzi e Carlo Bonifazi e dopo la sconfitta subita contro gli olandesi Alexander Brouwer e Robert Meewsen, rispettivamente nella prima e nella seconda uscita della fase a gironi, questa mattina hanno staccato il pass per gli ottavi di finale; decisiva è stata la vittoria per 2-0 (21-15, 21-18) inflittta ai lituani Patrikas Stankevicius e Audrius Knasas. Il team azzurro tornerà in campo alle 16.15 contro gli olandesi Matthew Immers e Steven Van De Velde.

Sempre alle 16.15 scenderanno sulla sabbia anche Paolo Nicolai e Samuele Cottafava; la coppia allenata da coach Simone Di Tommaso, qualificatasi agli ottavi di finale dopo le due vittorie nella Pool B conquistate ieri contro Daniele Lupo ed Enrico Rossi e contro gli spagnoli Javier e Alejandro Huerta, questo pomeriggio se la vedrà contro i francesi Remi Bassereu e Arnaud Gauthier-Rat, coppia testa di serie numero quattro del torneo; l’obietto è il pass per i quarti di finale.