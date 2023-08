Euro Beach: Cottafava/Nicolai conquistano i quarti

VIENNA (AUSTRIA)- Prosegue il percorso di Paolo Nicolai e Samuele Cottafava agli Europei 2023 di beach volley in corso di svolgimento a Vienna (Austria). Gli azzurri infatti hanno superato 2-0 (21-18, 21-18) i francesi Remi Bassereu e Arnaud Gauthier-Rat, staccando così il pass per i quarti di finale.

Terza partita, terza vittoria per il team azzurro, che anche questo pomeriggio contro i transalpini, coppia testa di serie numero quattro del torneo, si è confermata tra le squadre più in forma della rassegna continentale. Domani, sabato 5 agosto, gli atleti di coach Simone Di Tommaso se la vedranno contro gli olandesi Matthew Immers e Steven Van De Velde (orario da definire); in palio c’è l’accesso in semfinale.

Termina, invece, la corsa dell’altra coppia tricolore in gara. In Austria Alex Ranghieri e Adrian Carambula hanno chiuso la rassegna continentale al nono posto. Nella giornata di oggi, dopo la bella vittoria ottenuta nel primo turno ad eliminazione diretta per 2-0 (21-15, 21-18) contro i lituani Patrikas Stankevicius e Audrius Knasas, il duo tricolore è stato battuto negli ottavi di finale dagli olandesi Matthew Immers e Steven Van De Velde con il punteggio di 2-0 (21-11, 21-18).