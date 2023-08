Puccinelli/Mattavelli e Ingrosso/Dal Molin vincono a Cordenons

Nel femminile la finalissima ha visto in campo due coppie che erano finite nel tabellone perdenti. Non riesce la doppietta a Giada Benazzi, lo scorso anno vincitrice qui a Cordenons. Questa volta assieme a Sara Breidenbach ha dovuto arrendersi a Claudia Puccinelli e Aurora Mattavelli. Le due coppie erano giunte all’atto finale eliminando in semifinale rispettivamente Greta Cavestro e Jessica Belliero Piccinin e Maria Rachele Mancinelli e Giada Bianchi con due buoni 2-0. Partenza razzo per Puccinelli-Mattavelli che al time out tecnico conducono per 14-7. Ma Braidenbach-Benazzi non ci stanno e si rifanno sotto (15-11). Il cambio palla di Puccinelli-Mattavelli torna a funzionare permettendo di tenere perciò le avversarie lontane di punteggio. Il primo set si conclude 21-14. Nel secondo set il risultato si ribalta. Al tempo tecnico il risultato è nuovamente 14-7, ma questa volta per la coppia formata da Benazzi-Braidenbach.Il cambio palla di Puccinelli-Mattavelli non è più così fluido come nel primo set e il punteggio recita 18-9 per Benazzi-Braidenbach.Chiude il set un attacco di Benazzi che ristabilisce la parità dei set: 1-1. Brutto inizio però per le vincitrici del secondo set. Tre errori diretti in attacco della coppia Benazzi-Braidrnbach costringono le stesse a chiamare time out: 0-3. Mattavelli-Puccinelli mettono per terra la palla con regolarità e il risultato è di 12-7. E alla fine mantenendo il vantaggio con attenzione Mattavelli e Puccinelli possono esultare: 15-9 e medaglia d’oro. A far loro compagnia sul podio anche il bronzo di Cavestro/Belliero Piccinin.

Nel maschile si sono imposti Paolo Ingrosso e l’Highlander del circuito Davide Dal Molin, che da queste parti nell’indoor è conosciuto anche per aver giocato da un anno come opposto in Serie B2 al Volley Prata. I vincitori erano partiti subito con il botto, mandando nel tabellone perdenti la coppia col miglior ranking ovvero Viscovich/Dal Corso, prima di perdere in un infuocato 2-1 contro il campione uscente Manuel Alfieri in coppia con Davis Krumins. Pronto riscatto per il bassanese ed il suo socio che in semifinale hanno battuto sempre per 2-1 Paolo Porro, palleggiatore di Milano in Superlega e fratello di Luca, martello di Prata, e Riccardo Copelli. In finale hanno trovato Luca Bigarelli e Simone Podestà, autori di un’ottima prova in semifinale contro Alfieri e Krumins, domati sul 2-1. La finalissima ha un inizio equilibrato fino al time out tecnico. Poi sale in cattedra Paolo Ingrosso che mette in mostra tutta la sua qualità. 17-12 per lui eil suo compagno Dal Molin. Bigarelli/Podestà non ci stanno: prima agguantano il pareggio, poi ottengono un set point, però prontamente annullato da Dal Molin: 20-20. Chiude Ingrosso che dopo una grandissima difesa si ripropone con efficacia in attacco: 22-20. Nel secondo parziale l’equilibrio si mantiene fino al time out tecnico: 11-10. Poi Dal Molin e Ingrosso ingranano la quarta e Bigarelli e Podesta cedono di schianto. Il match si chiude sul 2-0. 21-16 il punteggio nel parziale. Sul terzo gradino del podio finiscono Copelli e l’azzurro fresco vincitore delle Universiadi con la Nazionale maschile Porro che dopo un primo set da incubo (21-12) inanellano una clamorosa rimonta vincendo contro Alfieri e Krumins due set palpitanti ai vantaggi: 21-19 e 14-16 al tie break.

I PROSSIMI APPUNTAMENTI



CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO

25-27 agosto, Vasto (CH)

CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO GOLD

8-10 settembre, Bellaria Igea Marina (RN)