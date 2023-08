Nicolai/Cottafava conquistano la semifinale di Amburgo

Gli azzurri, qualificati ai quarti di finale in virtù del tris di successi ottenuto nella fase a gironi contro Svezia, Brasile e Germania, sono da poco usciti vittoriosi al tie break 2-1 (16-21, 21-13, 15-10) contro gli spagnoli Pablo Herrera e Adrián Gavira, staccando così il pass per le semifinali. Per gli atleti di coach Simone Di Tommaso un altro grande risultato che fa ben sperare per il proseguo del torneo.

Gli azzurri ora avranno il difficile compito di superare l’ultimo scoglio per aggiudicarsi un posto nella finalissima. Per l’ennesima volta in stagione Paolo Nicolai e Samuele Cottafava se la dovranno vedere contro i plurimedagliati campioni norvegesi Anders Mol e Christian Sorum. Domani alle ore 12 sarà dunque Italia-Norvegia.

Si chiude invece al nono posto il percorso di Marta Menagatti e Valentina Gottardi. Le azzurre, questa mattina negli ottavi di finale si sono dovute arrendere 2-1 (21-18, 16-21, 16-14) alle campionesse d’Europa in carica, le elvetiche Tanja Hüberli e Nina Brunner. Nonostante la sconfitta buono il percorso delle azzurre nel torneo tedesco. Partite dalle qualifiche, le azzurre hanno poi superato la Pool D al terzo posto dietro alle statunitensi Sara Hughes e Kelly Cheng, team numero due del ranking FIVB e alle tedesche Svenja Muller e Cinja Tillmann; fatale per le azzurre è stata dunque la sconfitta ottenuta questa mattina contro la Svizzera.