Nicolai/Cottafava firmano l'impresa ad Amburgo

AMBURGO (GERMANIA)- Grande impresa per Paolo Nicolai e Samuele Cottafava all’Elite 16 in corso di svolgimento ad Amburgo (Germania). La coppia azzurra infatti ha c’entrato l’accesso in finale in virtù della splendida vittoria ottenuta contro i campioni olimpici e mondiali Anders Mol e Christian Sorum con il risultato di 2-1 (25-23, 19-21, 15-13).

L’ottima prestazione di oggi conferma il grande stato di forma degli atleti allenati da coach Simone Di Tommaso, capaci nel corso del torneo di superare anche i campioni d’Europa in carica, gli svedesi Ahman/Hellvig. Battaglia vera quella di oggi in semifinale contro la Norvegia.

Nel primo set le due squadre sono state sempre a contatto (7-7). I norvegesi hanno tentato l’alllungo portandosi a 3 (12-15), ma un dominante Nicolai a muro ha permesso agli azzurri di riportarsi in parità (17-17). Il set si è poi protratto ai vantaggi con entrambe le formazioni che hanno avuto l’opportunità di chiudere, ma alla fine a spuntarla sono stati gli azzurri grazie al muro di Nicolai su Mol e all’attacco di Cottafava dopo una spettacolare difesa (25-23).

Nella seconda frazione di gioco i norvegesi hanno tentato più volte di scappare (8-11) senza però trovare la fuga decisiva: la coppia federale ha riposto colpo su colpo e ha riaperto i giochi sul 19-19. Decisivo è stato il break dei campioni olimpici che hanno prolungato il match al tie-break (19-21).

Al ritorno in campo gli azzurri hanno preso il comando del gioco portandosi a +3 (5-2). Mol/Sorum però hanno accorciato le distanze fino a trovare la parità sul 6-6. Un muro di Nicolai trova il break in casa azzurra (8-6); Cottafava sfrutta il mani out e l’Italia si è portata sul 10-8. Bravi gli azzurri a mantenere il vantaggio e a incrementarlo sul 12-9. Sul finale Nicolai/Cottafava chiudono la partita 15-13 staccando così il pass per la finalissima in programma alle ore 19, di nuovo contro gli svedesi Ahman/Hellvig, usciti vincitori nell'altra semifnale contro i brasiliani George/Andre, superati 2-1 (21-14, 14-21, 15-13). Per Nicolai/Cottafava si tratta della seconda finale in un torneo Elite 16, categoria più importante del Beach Pro Tour, dopo quella disputata e vinta a Jurmala (Lettonia) nel giugno del 2022.