Menegatti/Gottardi e Dal Corso/Viscovich trionfano a Vasto

VASTO (CHIETI)- Si è concluso a Vasto, in provincia di Chieti, il penultimo appuntamento del circuito tricolore di beach volley 2023 che ha permesso alle coppie in gara di conquistare punti preziosi per la corsa verso il titolo italiano che verrà assegnato nell'utlima tappa in programma a Bellaria Igea Marina (RN) da venerdì 8 a domenica 10 settembre.