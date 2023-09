Marchetto/Windisch d'oro a Corigliano

CORIGLIANO ROSSANO (COSENZA)- La tappa Future di Corigliano-Rossano (CS) del Beach Pro Tour 2023 ha regalato agli azzurri Tobia Marchetto e Jakob Windisch una splendida medaglia d'oro. La giovane coppia tricolore, infatti, ha superato in finale, al termine di un match vibrante e che ha regalato tanto spettacolo, gli israeliani Elazar/Cuzmiciov 2-1 (21-15, 18-21, 15-13).

Gli italiani dopo aver superato in semifinale, sempre al tie-break, la coppia ungherese Hajos/Streli, nell'atto conclusivo del torneo giocato in Calabria hanno sfoderato una prestazione maiuscola. Gli azzurrini nel primo set sono subito partiti forte conquistando un buon vantaggio mantenuto fino al conclusivo 21-15. Nel secondo parziale, però, c'è stata la pronta reazione degli avversari che al termine di una battaglia punto a punto hanno chiuso il set in proprio favore 21-18. Nel terzo e decisivo set Tobia Marchetto e Jakob Windisch hanno nuovamente spinto sull'acceleratore (11-8) e sono stati bravi a contrastare ogni tentativo di rimonta degli israeliani fino al definitivo 15-13.

Gli azzurri dopo aver chiuso al terzo posto la pool D, hanno superato nell'ordine i norvegesi Ringoen/Solhaug negli ottavi, i lettoni Plavins/Fokerots nei quarti di finale, gli ungheresi Hajos/Streli in semifinale e appunto gli israeliani Elazar/Cuzmiciov in finale.

Si chiude con una brillante medaglia di bronzo anche il cammino degli azzurri Gianluca Dal Corso e Marko Viscovich. Il duo tricolore, infatti, nella finale per il terzo e quarto posto ha battuto 2-0 (21-17, 21-19) gli ungheresi Hajos/Streli al termine di una gara impegnativa. Il terzo posto finale di oggi è giunto al termine di una quattro giorni in cui Dal Corso e Wiscovich hanno offerto un buon livello di beach volley conquistando quattro vittorie e una sola sconfitta (in semifinale contro gli israeliani Elazar/Cuzmiciov).

Nel tabellone femminile, invece, si conclude con un’altra bella medaglia di bronzo il percorso di Rachele Mancinelli e Aurora Mattavelli nel torneo Future calabrese. Le italiane, dopo essere state superate in semifinale dalle finlandesi Sinisalo/Parkkinen, nella finale per il terzo e quarto posto hanno battuto con un secco 2-0 (21-12, 21-15) le ceche Dvornikova/Pospisilova.