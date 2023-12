Nelle Finals di Doha Nicolai/Cottafava si fermano ai quarti

Dopo i risultati ottenuti nella giornata di ieri, gli azzurri erano obbligati a vincere l’ultima partita della Pool A in programma nel primo pomeriggio per accedere ai quarti di finale. Prova di forza degli azzurri, bravi a non sentire la pressione del match e a superare dunque con un secco 2-0 (21-17, 21-14) la coppia statunitense formata da Miles Partain e Andrew Benesh.

Gli azzurri in serata non sono riusciti a confermare quanto di buono fatto vedere contro il team americano; Paolo Nicolai e Samuele Cottafava sono usciti sconfitti 2-0 contro i brasiliani George/Andre nel match valevole l’accesso in semifinale. Il team verdeoro, giunto ai quarti di finale dopo aver superato la fase a gironi al terzo posto della Pool B, si è dimostrata una squadra ostica da affrontare. L’inizio del primo set è stato molto equilibrato con le due squadre ferme sul 12-12. I brasiliani sono poi riusciti a staccare gli azzurri (13-16), prima di chiudere la prima frazione di gioco sul 18-21. A inizio sedondo set due muri di Paolo Nicolai hanno bloccato il risultato a +5 Italia (10-5); gli azzurri, molto determinati, sono riusciti ad incrementare il vantaggio sul 14-9, ma per i brasiliani è cominciata una nuova partita e il team italiano è andato in difficoltà. Qualche passaggio a vuoto della coppia federale ha regalato infatti fiducia ai rivali e verso la fine del parziale le due squadre sono tornate in parità sul 18-18. Lo spunto finale lo ha messo a segno proprio il team verdeoro che è riuscito a chiudere il match sul 19-21, ponendo di fatto fine al cammino azzurro in questa nuova edizione delle Beach Pro Tour Finals.

Nel primo pomeriggio è arrivata invece la quarta sconfitta in altrettante partite per Alex Ranghieri e Adrian Carambula. La coppia azzurra, ormai fuori dalla corsa per i quarti di finale già dalla giornata di ieri, non è riuscita a ottenere alcun successo nel torneo. Ranghieri/Carambula sono infatti usciti sconfitti 2-0 (13-21, 13-21) contro i tedeschi Nils Ehlers e Clemens Wickler nell’ultimo match della Pool B. Gli azzurri hanno concluso la manifestazione al nono posto.

La prima semifinale del tabellone maschile in programma domani alle ore 13 vedrà opposti in campo i qatarioti Cherif/Ahmed e gli svedesi Ahman/Hellvig, mentre alle 14 i brasiliani George/Andre affronteranno i norvegesi Anders Mol e Christian Sorum.

Nel tabellone femminile invece le brasiliane Ana Duda/Patricia si giocheranno l’accesso in finale contro le tedesche Muller/Tillmann (ore 11); le statunitensi Nuss/Kloth invece saranno impegnate contro le australiane Mariafe/Clancy (ore 12).

CALENDARIO E RISULTATI DELLE COPPIE ITALIANE-



6 DICEMBRE-

Perusic/Schweiner (CZE)-Nicolai/Cottafava (ITA) 0-2 (18-21, 20-22)

Cherif/Ahmed (QAT)-Nicolai/Cottafava (ITA) 2-0 (21-19, 21-19)

Ahman/Hellvig (SWE)-Carambula/Ranghieri (ITA) 2-0 (21-18, 21-14)

7 DICEMBRE-

George/Andre (BRA)-Carambula/Ranghieri (ITA) 2-0 (21-17, 22-20)

Losiak/Bryl (POL)-Nicolai/Cottafava (ITA) 2-1 (12-21, 21-19, 15-13)

Mol/Sorum (NOR)-Carambula/Ranghieri (ITA) 2-0 (21-15, 22-20)

8 DICEMBRE-

Partain/Benesh (USA)-Nicolai/Cottafava (ITA) 0-2 (17-21, 14-21)



Carambula/Ranghieri (ITA)-Ehlers/Wickler (GER) 0-2 (13-21, 13-21)

QUARTI DI FINALE-



Nicolai/Cottafava (ITA)-George/Andre (BRA) 0-2 (18-21, 19-21)

*Orari di gioco italiani