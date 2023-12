Ufficializzato il calendario dei tornei Challenge ed Elite16

La terza edizione del massimo circuito internazionale della disciplina sulla sabbia tornerà dunque in molte località già note a tutti gli appassionati di beach volley, ma tanti saranno anche gli appuntamenti che faranno il loro esordio nel circuito mondiale. Anche la Stagione 2024, come noto, sarà contraddistinta dalle tre categorie: Elite16, Challenge e Future.

Ancora una volta la stagione inizierà e terminerà a Doha (Qatar); come nel 2022, il primo evento Elite16 si svolgerà dal 5 al 9 marzo nella capitale del Qatar, mentre le finali sono in programma dal 5 all'8 dicembre. Dopo il primo appuntamento qatariota, i tornei Elite16 si sposteranno poi a Tepic (Messico, 17-21 aprile), a Natal Brasil (1-5 maggio, evento da confermare), in Portogallo (città da definire, 22-26 maggio), a Ostrava (Repubblica Ceca, 5-9 giugno), a Gstaad (Svizzera, 3-7 luglio), a Vienna (Austria, 10-14 luglio), ad Amburgo (Germania, 21-25 agosto).

L’ultimo torneo Elite16 stagionale è invece in programma a Montreal (Canada, 28-31 agosto).

A Recife (Brasile, 20-24 marzo) prenderà invece il via il primo evento Challenge; il circuito proseguirà poi sempre in Brasile (Saquarema, 27-31 marzo), a Guadalajara (Messico, 10-14 aprile), a Xiamen (Cina, 24-28 aprile), a Stare Jablonki (Polonia, 29 maggio-2 giugno), a Joao Pessoa (Brasile, 17-20 ottobre), per concludersi poi in India (citta da definire, 21-24 novembre) e a Nuvali (Filippine, 28 novembre-1° dicembre).

Il calendario internazionale potrebbe subire variazioni con ulteriori eventi e location.