Decisi i Futures 2024, tre in Italia

ROMA-I Giochi Olimpici di Parigi 2024 saranno l’evento clou di questo 2024 anche per il beach volley. In attesa di vedere le migliori coppie al mondo confrontarsi nel torneo parigino, la CEV ha oggi ufficializzato ben 12 tornei “Futures” del circuito del Beach Pro Tour 2024, che si svolgeranno in Europa nei mesi di maggio e giugno. Tornei che daranno la possibilità alle coppie emergenti e giovani e a quelle già affermate di mettersi alla prova sulla scena internazionale.

Come oramai da tradizione, la stagione del beach volley europeo comincerà da Madrid presso il modernissimo Parque Deportivo Puerta de Hierro della capitale spagnola.

La stagione continuerà poi con tre eventi in programma in Italia.

Cervia (RA), dopo aver ospitato lo scorso anno due tornei Futures, organizzerà nel 2024 un nuovo appuntamento di beach volley internazionale. Gli altri due eventi sul territorio italiano si svolgeranno: a Battipaglia (SA), che ospiterà per la prima volta un torneo del Beach Pro Tour, e Messina che aveva già organizzato una tappa del circuito europeo del BPT nel 2023.

Le tappa italiane del Beach Pro Tour 2024 testimoniamo ancora una volta il forte impegno della Federazione Italiana Pallavolo per una sempre maggiore promozione della disciplina sulla sabbia sul territorio italiano.

Il Beach Pro Tour tornerà poi a Spiez, in Svizzera con una tappa in programma tra la fine di maggio e inizio di giugno. Successivamente i beachers si sposteranno in Polonia (Cracovia), Francia (Lille) e Bulgaria (Sveti Vlas). Dalla metà di giugno il tour europeo del Beach Pro Tour farà tappa nella magnifica isola di Ios, nel Mar Egeo. Infine, dal 20 al 23 giugno, si svolgerà a Ginevra in Svizzera una tappa solo maschile del BPT 2024.