Beach Volley protagonista nella 2a edizione di Benesserci

SAN FELICE CIRCEO (LATINA)- Dopo il successo dell’edizione 2023, che a Veroli ha permesso di fare sport gratuitamente in piazza a centinaia di adulti e bambini, Confcooperative Lazio, per promuovere il sistema cooperativo e uno stile di vita sano, è pronta a dare vita alla seconda edizione di “Benesserci – Star bene è un modello” , che avrà come scenario San Felice Circeo, nel celebre borgo dove Ulisse fu sedotto dalla Maga Circe.

L’appuntamento è per venerdì 28 e sabato 29 giugno, e ripetendo, la riuscita formula dello scorso anno, offrirà gratuitamente a tutti coloro che vorranno essere protagonisti, un denso programma di attività sportive che saranno il piatto forte della due giorni.

Si parte il 28 giugno, presso lo stabilimento balneare il Veliero dove, dalle 9.00 alle 18.00 andranno in scena le fasi eliminatorie di un mega Torneo di Beach Volley gestito dall’Associazione “Volley Circeo – Sabaudia” che vedrà, la conclusione con le finali del 29 giugno, in programma dalle 9.00 alle 13.00. I vincitori saranno premiati nel pomeriggio, a Vigna La Corte, alle 17.30.

La mattina di San Pietro e Paolo, oltre alla pallavolo, a partire dalle 10.00 e per tutta la giornata, sulla spiaggia del Veliero istruttori qualificati saranno a disposizione per lezioni di yoga e viso key dalle 9.00 alle 13.00. Nel pomeriggio, dalle 18.00 alle 20.00, nel centro storico lezioni gratuite di Pilates per tutti.

Ma Benesserci non sarà soltanto sport. Saranno numerose e coinvolgenti anche le attività culturali, turistiche ed enogastronomiche che faranno da cornice alla manifestazione. A partire dalle ore 17.00, e fino alle ore 23 del 29 giugno, il centro storico di San Felice Circeo si animerà con una serie di eventi ed appuntamenti.

Le bellezze storiche e naturali di San Felice Circeo saranno al centro delle visite guidate organizzate dalla Proloco. Per rilassare mente e corpo, dinanzi a un panorama mozzafiato, si potrà prendere parte a letture e lezioni di pilates.

Gli appassionati di food potranno aggirarsi tra gli stand per assaporare confetture, mieli, creme vegetali, succhi di frutta, verdure sott’olio e tanto altro ma anche partecipare alle degustazioni gratuite di vino e olio del territorio laziale e scoprire come monitorare e gestire un orto tramite un’apposita un’app.

Non mancheranno emozionati esperienze sensoriali al buio e sarà attiva un’area dedicata per i più piccoli con letture, giochi antichi, trucca bimbi e attività di laboratorio LIS che sarà presente per tutte attività con orari alternati.

Verranno inoltre esposte le opere fotografiche del Concorso “Tra(S)guardi-donne oltre l’obiettivo” promosso dalla Commissione Dirigenti Cooperatici di Confcooperative Lazio e, lungo le vie del centro storico, risuonerà il ritmo delle band musicali.

Ogni evento sarà reso accessibile grazie al servizio di interpretariato della lingua dei segni italiana. Anche quest’anno sarà possibile effettuare un mini screening e un consulto con il medico e, per la prima volta, anche quello con il nutrizionista.

Benesserci è promosso da Confcooperative Cultura, Turismo, Sport Lazio, con il Patrocinio del Comune di San Felice Circeo e della Proloco di San Felice Circeo. Con il sostegno di Confcooperative Fedagripesca Lazio.

Per orientarsi tra le varie attività di Benesserci e i luoghi di interesse di San Felice Circeo, saranno disponibili i punti informativi e, nello spazio BEC, si potrà fare la conoscenza del mondo cooperativo e delle sue opportunità.

« Inclusione, partecipazione, salute, eccellenze: Benesserci – spiega il presidente di Confcooperative, Lazio Marco Marcocci – è un condensato di tutto quanto la cooperazione del Lazio, non solo in ambito culturale e sportivo, può offrire a chi si apre alla sua conoscenza. È l’essenza di un modello che si racconta come radice fondante di territori e comunità, come scrigno di passione e di crescita economica e umana. Siamo generativi per costituzione – conclude – e con manifestazioni come Benesserci scegliamo di generare e raccontare ciò che riteniamo decisivo: visioni presenti e future di cooperazione e di sostenibilità ».

« Avevamo promesso che Benesserci sarebbe stato itinerante e che avrebbe acceso i riflettori in tutti i territori del Lazio: promessa mantenuta. Dopo Veroli – aggiunge Barbara Pescatori, presidente di Confcooperative Cultura Turismo Sport Lazio – Benesserci sbarca a San Felice Circeo per la sua seconda edizione, che si terrà il 29 giugno 2024 nel luogo più iconico della Riviera di Ulisse. Un programma ricco di iniziative e momenti culturali, enogastronomici e sportivi toccherà gli angoli più belli e suggestivi della città, dal centro fino al mare. Con il modello cooperativo a far da cornice ad una manifestazione che mette in primo piano la cura di se stessi e del proprio stato di salute. Lo slogan di Benesserci, infatti, è sempre lo stesso: star bene è un modello! ».

Si sta delineando il programma di questa seconda edizione che già si preannuncia ricca di novità. « Quest’anno sarà San Felice Circeo – afferma il Sindaco di San Felice Circeo, Monia Di Cosimo – a ospitare BenEsserCi, l’iniziativa organizzata da Confcooperative, realtà con cui il nostro Comune ha siglato di recente un protocollo d’intesa per lo sviluppo economico e sociale. L’appuntamento con BenEsserCi, il 29 giugno, coniugherà una serie di appuntamenti tutti legati al wellness, con una particolare attenzione dedicata all’importantissimo tema della salute soprattutto in un’ottica di prevenzione, con attività gratuite per tutti gli utenti ».

« Siamo felici – dichiara il Vicesindaco, Luigi Di Somma – di aver portato per la prima volta a San Felice Circeo BenEsserCi, che già altrove ha ottenuto importantissimi risultati che speriamo di replicare nel nostro paese. Si tratta di un’occasione importante per far conoscere il territorio di San Felice Circeo e tutte quelle attività che ruotano attorno al benessere, comprese le pratiche sportive, che qui possono essere svolte anche all’aperto 365 giorni all’anno, sfruttando un importantissimo binomio tra Natura e Benessere, anche in un’ottica di maggiore attenzione su salute e prevenzione ».