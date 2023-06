Veroli ha ospitato Benesserci, S3 nel centro storico

Una vera e propria festa iniziata con la simbolica sfilata dei bambini, una lettera per ogni partecipante sulle t-shirt indossate per l’occasione, a comporre la parola Benesserci. Il corteo ha raggiunto la centralissima piazza Giuseppe Mazzoli dove centinaia di bambini hanno dato vita a interminabili partite di basket e di pallavolo dalle 10 del mattino fino al tramonto accompagnati dal tifo dei tanti presenti. In contemporanea, sui campi da tennis allestiti poco distante, istruttori della Fit hanno dato a tanti ragazzi i primi rudimenti con la racchetta, mentre per gli adulti sono partite in simultanea la lezione introduttiva di yoga con Elisa Pagliarella nello storico giardino del Monastero di Sant’Erasmo, e la lezione di pilates con Emanuela Tomassi.

A fare gli onori di casa Patrizia Viglianti, Assessora alle Politiche Sociali con Delega allo Sport e alle Politiche Giovanili del Comune di Veroli che ha dato il via con l’ideale taglio del nastro alla prima edizione di Benesserci alla presenza di Marco Marcocci, Presidente Confcooperative Lazio, di Barbara Pescatori, Presidente della Federazione Cultura Turismo e Sport Lazio, Assunta Parente, vicesindaco di Veroli

« Partiamo dalla cura di sé stessi per allargare il concetto e valorizzare le comunità e i territori dove le cooperative operano. Benesserci presenta l’applicazione del modello cooperativo qui da Veroli, per allargare il concetto a tutta la Regione » ha dichiarato un entusiasta Marco Marcocci.

« Oggi poniamo le basi per un progetto dal respiro più ampio che vuole promuovere il territorio del Lazio, i luoghi poco conosciuti e le sue eccellenze facendo perno sulle attività sportive, culturali, turistiche, sensoriali ed enogastronomiche ». aggiunge Barbara Pescatori.