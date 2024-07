Beach Volley: domani si assegna la Coppa Italia

La lunga giornata di gara, che si è giocata sui quattro campi allestiti per l’occasione sul lungomare della città abruzzese, e che ha visto fronteggiarsi nel main draw 16 coppie per gender, ha regalato fin dalle prime partite cominciate alle ore 8.30 bellissime emozioni e con il pubblico presente che ha potuto applaudire i migliori interpreti del beach volley italiano.

Sono stati decretati, al termine del terzo turno, le prime squadre semifinaliste femminili e maschili che domani in diretta tv su Rai Sport si daranno nuovamente battaglia per conquistare l’ambita coccarda tricolore.

Per le squadre semifinaliste oltre all’obiettivo Coppa Italia anche quello di incamerare altri importanti punti nella classifica generale del Campionato Italiano Assoluto.

Nel tabellone maschile si affronteranno in semifinale Ivan Zaytsev e Daniele Lupo contro la vincente di domani del tabellone perdenti tra Brucini-Podestà e Caminati Dal Molin. Con loro ci sarà la coppia formata da Manuel Alfieri e Tiziano Andreatta che aspetta di sapere le loro avversarie dopo il quarto di finale del tabellone perdenti tra Azaard-Rossi e Benzi-Bonifazi.

Con ben tre vittorie in altrettante gare giocate a staccare il pass per le semifinali femminili è stato il duo formato da Giada Bianchi e Reka Orsi Toth. Con loro ci saranno Sara Breidenbach e Chiara They, le due beachers sono stati autrici oggi di una bella cavalcata che le ha portate dritti tra le migliori quattro coppie del torneo Gold di Montesilvano.

TABELLONE MASCHILE

Percorso netto per la coppia numero 6 del tabellone. Manuel Afieri e Tiziano Andreatta hanno vinto nell’ordine contro Bricini-Podestà 2-1 (21-15, 27-29, 15-13), Benzi-Bonifazi (forfait) e Caminati-Dal Molin 2-1 (18-21, 29-19, 15-11).

Ivan Zaytsev e Daniele Lupo sono invece entrati in semifinale dopo aver vinto la loro prima gara 2-1 (17-21, 21-14, 17-15) contro Spadoni-Luisetto. Nel secondo match, invece, si sono imposti con un netto 2-0 (23-21, 21-17) su Marchetto-Windish. Infine nel terzo e decisivo turno Lupo e Zaytsev hanno vinto, al termine di un match che ha regalato spettacolo ai presenti, 2-0 (21-19, 21-18) contro Rossi-Azaad.

Le ultime due sfide del tabellone perdenti che decreteranno le restanti semifinaliste, in programma domani alle ore 9, vedranno la coppia formata Azaad-Rossi opposta a Benzi-Bonifazi e Caminati-Dal Molin contro Brucini-Podestà.

TABELLONE FEMMINILE

Percorso netto per Giada Bianchi e Reka Orsi Toth. Le azzurre, infatti, si sono sbarazzate nel primo turno di Calì-Allegretti per 2-0 (21-18, 21-14). Nel secondo match hanno superato sempre per 2-0 (21-16, 21-15) il duo formato da Sanguigni-Balducci. Infine nel terzo e decisivo turno Giada e Reka hanno offerto l’ennesima buona prova di giornata andando a vincere contro Sestini-Ditta 2-0 (21-17, 21-14).

Passaggio diretto in semifinale anche per Breidenbach e They che hanno chiuso la giornata di gare con tre belle vittorie. L’ultima, più avvincente, ha visto la campionessa d’Italia Sara Breidenbach sfoderare una prestazione maiuscola. In coppia con Chiara They, infatti, hanno superato al tie-break 2-1 (21-18, 18-21, 15-13) Giada Benazzi e Michela Lantignotti.

A scontrarsi domani nel quarto turno perdenti e a giocarsi l’accesso in semifinale saranno Sanguigni-Balducci contro Benazzi-Lantignotti (ore 8.15), mentre Sestini-Ditta se la vedranno invece contro Belliero Piccinin-Cavestro (ore 8.15). Forfait dopo il primo turno della mattina per Claudia Scampoli e Margherita Bianchin; si è chiuso dunque in anticipo il torneo delle azzurre che ad agosto saranno impegnate nei Campionati Europei di beach volley in programma ad agosto in Olanda.