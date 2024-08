Beach Volley: a Modica la 6a tappa del Campionato Italiano

Il torneo assoluto, che fino a domenica 4 agosto vedrà affrontarsi le migliori coppie di beach volley tricolori, metterà in palio la vittoria di tappa e, soprattutto, importanti punti nella classifica generale.



Dopo la quinta tappa giocata a Cirò Marina lo scorso fine settimana, che ha visto trionfare Zaytsev/Lupo nel maschile e Orsi Toth-Bianchi nel femminile, la rassegna nazionale targata FIPAV sbarca in Sicilia per un weekend che si preannuncia avvincente e tutto da vivere.



Come da prassi, la giornata di venerdì sarà dedicata alle qualifiche, mentre sabato prenderà il via il main draw. Domenica, invece, si disputeranno semifinali e finali.

TABELLONE FEMMINILE-



Tra le atlete di spicco ci sarà la campionessa d’Italia Giada Benazzi, che giocherà in coppia con Michela Lantignotti (testa di serie numero 2; lo scorso anno a Bellaria vinse con Breidenbach). Le teste di serie numero 1 sono Alice Frasca e Federica Gradini. Dal terzo posto in poi troviamo: Eleonora Sestini-Erika Ditta, Eleonora Annibalini-Anna Pelloia, Anna Piccolini-Sharon Rottili, Camilla Sanguigni-Sofia Balducci, Gloria Boscolo-Valentina Di Prima, Sonia Gallazzo-Ulrike Bridi (vincitrici dell’ultima tappa del circuito regionale organizzato dalla FIPAV Sicilia), e Anna Dalmazzo-Michela Culiani (le ultime due coppie hanno ottenuto la wild card).

TABELLONE MASCHILE-



I riflettori saranno puntati su Daniele Lupo e Ivan Zaytsev. I risultati delle ultime tappe sono stati eccellenti: un secondo posto alla Coppa Italia di Montesilvano e la vittoria nell’ultima tappa di Cirò Marina, dopo le prime uscite di rodaggio. Lupo e Zaytsev partiranno con il rango di testa di serie numero 5.

Davide Benzi e Carlo Bonifazi, campioni italiani in carica, sono teste di serie numero 1. Manuel Alfieri e Tiziano Andreatta, invece, sono subito alle loro spalle. Per Alfieri sarà un ritorno speciale a Modica, visto che ha giocato come palleggiatore con la maglia dell’Avimecc in A3.



I PROSSIMI EVENTI | IL CALENDARIO COMPLETO-

LE TAPPE GOLD



6-8 settembre, Bellaria Igea Marina (RN) | Finali

LE ALTRE TAPPE DEL CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO-



2-4 agosto, Marina di Modica (RG)



9-11 agosto, Cordenons (PN)



23-25 agosto, Vasto (CH)