Zaytsev/Lupo e Orsi Toth/Bianchi trionfano a Cirò Marina

CIRO' MARINA (CROTONE)- Si è da poco conclusa a Cirò Marina (KR) la quinta tappa del Campionato Italiano Assoluto 2024 di beach volley. Dopo l’ultimo appuntamento di Beinasco (TO) la macchina organizzativa federale ha fatto dunque tappa in Calabria per un nuovo e delicato weekend di gare. Nel tabellone femminile seconda vittoria stagionale per Reka Orsi Toth e Giada Bianchi, mentre nel maschile è arrivato il primo successo di tappa per la nuova coppia del circuito formata da Daniele Lupo e Ivan Zaytsev. Il prossimo appuntamento del Campionato Italiano è in programma dal 2 al 4 agosto a Marina di Modica (RG).

TABELLONE FEMMINILE-

Percorso netto quello di Reka Orsi Toth e Giada Bianchi; le azzurre hanno superato la fase a gironi grazie ai successi ottenuti contro Ulrike Bridi/Sonia Galazzo (21-14, 21-19), Sofia Arcaini/Claudia Puccinelli (21-13, 21-19) e contro Anna Piccoli/Sharin Rottoli (21-15, 21-10); tre vittorie che hanno permesso alla coppia azzurra di staccare il pass diretto per le semifinali di quest’oggi. In mattinata la coppia allenata da Fabrizio Magi è riuscita prima a superare 21-13, 21-16 il team composto da Eleonora Annibalini e Anna Pelloia, per poi imporsi al terzo set (18-21, 21-15, 15-10) sulla coppia più in forma del campionato, quella formata da Sara Breidenbach e Chiara They. Per Reka Orsi Toth e Giada Bianchi il secondo successo di tappa dopo il primo posto ottenuto nel secondo evento di Catania. Continuano invece le belle prestazioni per il team Breidenbach/They; le atlete allenate da Martins James non sono mai scese del podio dall’inizio del Campionato dopo i terzi posti di Caorle (VE) e Catania e i primi posti consecutivi di Montesilvano (PE, Coppa Italia) e Beinasco (TO). A salire sul terzo gradino del podio di Cirò Marina Eleonora Annibalini e Anna Pelloia; le atlete guidate da Luca Tomassi sono riuscite ad imporsi al terzo set (21-13, 19-21, 15-9) su Erika Ditta ed Eleonora Sestini.

TORNEO MASCHILE-

Primo successo del 2024 nel tabellone maschile per Daniele Lupo e Ivan Zaytsev. Il percorso degli uomini di coach Marco Solustri è iniziato prima con il successo nel primo match contro Fabrizio Mussa/Andrea Lupo (21-12, 21-14), per poi cedere (15-21, 21-23) successivamente agli azzurri Gianluca Dal Corso e Marco Viscovich. Per Lupo/Zaytsev sono arrivati i tre successi consecutivi contro Marco Ulisse/Ludovico Giuliani (21-19, 21-12), Valentino Salema/Valentin Lombardo (24-22, 21-11) e Tobia Marchetto/Artur Hajos (19-21, 23-21, 16-14), rispettivamente nel secondo, nel terzo e nel quarto turno perdenti. In semifinale la neo coppia del circuito si è presa la rivincita su Gianluca Dal Corso e Marco Viscovich, superati questa volta con un doppio 21-17. Una seconda rivincita per Lupo/Zaytsev è arrivata in finale; dopo la sconfitta subita nella finalissima della Coppa Italia di Montesilvano, quest’oggi la coppia allenata da coach Solustri è infatti riuscita a superare nella gara valevole il titolo Manuel Alfieri e Tiziano Andreatta, battuti 2-0 (21-19, 21-15). Terzo posto per Gianluca Dal Corso e Marco Viscovich, bravi a rifarsi dopo la sconfitta in semifinale subita da Lupo/Zaytsev e ad aggiudicarsi la finale per il terzo e quarto posto contro Matteo Camozzi/Federico Geromin, superati 21-13, 21-14.

I PROSSIMI EVENTI | IL CALENDARIO COMPLETO-



LE TAPPE GOLD



6-8 settembre, Bellaria Igea Marina (RN) | Finali

LE ALTRE TAPPE DEL CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO



2-4 agosto, Marina di Modica (RG)



9-11 agosto, Cordenons (PN)



23-25 agosto, Vasto (CH)