Beach Volley: a Modica il bis di Lupo/Zaytsev

MARINA DI MODICA (RAGUSA)- I colori della spiaggia di Marina di Modica (RG) s’incrociano con l’essenza del beach volley fatta di sudore, sacrificio e grande qualità. In campo le finali si rivelano uno spettacolo. In tribuna la straordinaria cornice di pubblico rende merito alle coppie vincitrici, ma anche a quelle che onorano questo sport dalle prime ore della mattina, giocando sotto un caldo afoso che non ha dato tregua. Nel tabellone maschile sul gradino più alto del podio salgono Daniele Lupo e Ivan Zaytsev , che bissano il successo ottenuto nella precedente tappa di Cirò Marina (KR). Mentre nel femminile successo di Federica Frasca e Alice Gradini autrici di una travolgente cavalcata.

Il prossimo appuntamento del Campionato Italiano è in programma dal 9 all’11 agosto a Cordenons (PN).

TABELLONE FEMMINILE-

Tre set combattuti e ricchi di grande pathos agonistico celebrano Federica Frasca e Alice Gradini (miglior giocatrice), vittoriose per 2-1 (21-19, 18-21, 15-11) su Giada Benazzi e Michela Lantignotti, numero 2 del seeding. Sul gradino più basso del podio sono salite Eleonora Sestini ed Erika Ditta, brave ad imporsi per 2-1 (22-20, 16-21, 15-13) su Sofia Balducci-Camilla Sanguigni). L’esito delle semifinali aveva premiato Frasca-Gradini su Sanguigni-Balducci (2-1). La coppia Benazzi-Lantignotti si è imposta invece su Sestini-Ditta (2-0).

TABELLONE MASCHILE

Stelle indiscusse della due giorni. Daniele Lupo e Ivan Zaytsev bissano la vittoria di Cirò Marina, conquistando il successo nella tappa di Modica.

In finale i due beachers hanno superato superano i tricolori in carica, Davide Benzi e Carlo Bonifazi, costretti al ritiro, avanti di un set e sotto 15-10, per l’infortunio del primo.

Vittoria dunque per Lupo-Zaytsev (miglior giocatore) in una sfida, che sino allo stop, è stata una splendida gara da altissimi contenuti tecnici, splendida ciliegina sulla torta della tre giorni spettacolari.

Terzo posto per Mauro Sacripanti e Giacomo Titta che mostrano un grande feeling con la Sicilia. Dopo il secondo posto di Catania, conquistato lo scorso 30 giugno alle spalle dei catanesi Ndrecaj-Arezzo, regolano in rimonta per 2-1 (19-21, 21-18, 17-15) Mauro Acerbi e Michael Burgmann, la giovanissima coppia azzurra e splendida rivelazione della tappa modicana.

La mattinata si era conclusa con le semifinali. Daniele Lupo e Ivan Zaytsev si erano imposti su Burgmann e Acerbi (2-0), mentre Benzi e Bonifazi avevano avuto la meglio su Sacripanti-Titta (2-1).