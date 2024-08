Al via gli Europei di beach volley

APELDOORN (OLANDA)-Prenderanno ufficialmente il via domani, martedì 13 agosto, i Campionati Europei di Beach Volley 2024. Saranno ben sei le coppie tricolori presenti alla rassegna continentale di L’Aia, Arnhem e Apeldoorn, in Olanda.

Archiviati i Giochi Olimpici di Parigi, i migliori beachers d’Europa si ritroveranno sulla sabbia per provare a conquistare il trofeo continentale.