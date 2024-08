Europei Beach Volley: Orsi Toth/Bianchi vincono il derby italiano

L'AIA (OLANDA)- Si è conclusa la prima giornata di gare per le coppie italiane impegnate ai Campionati Europei di beach volley in corso di svolgimento in Olanda. Prima partita con protagoniste le coppie azzurre è stata quella in programma questo pomeriggio a L’Aia, sede della Pool D; a vincere il derby tutto azzurro tra Marta Menegatti/Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth/Giada Bianchi, sono state quest’ultime. Orsi Toth/Bianchi si sono infatti imposte in rimonta al tie-break 2-1 (21-16, 19-21, 10-15), ottenendo così una buona vittoria al loro esordio assoluto in una rassegna continentale.