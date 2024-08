Europei Beach Volley: Menegatti/Gottardi in semifinale

L'AIA (OLANDA)-Giornata di verdetti per le coppie azzurre impegnate in Olanda nei Campionati Europei di beach volley. Nel tabellone femminile, prosegue a gonfie vele l’avventura per Marta Menegatti e Valentina Gottardi, che in mattinata si sono agevolmente imposte 2-0 (21-12, 21-8) sulle finlandesi Ahtiainen/Lahti; successo che ha dunque proiettato la coppia azzurra ai quarti di finale.