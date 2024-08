Europei Beach: vanno avanti cinque coppie azzurre

L’AIA (OLANDA)- Si è conclusa una nuova e intensa giornata di gare per le coppie azzurre impegnate in Olanda nella trentaduesima edizione dei Campionati Europei di beach volley . Prosegue il percorso delle squadre azzurre nel tabellone femminile; dopo il primo posto nel girone e il conseguente accesso agli ottavi di finale di Marta Menegatti e Valentina Gottardi, hanno raggiunto il match valevole l’accesso ai quarti anche Reka Orsi Toth e Giada Bianchi. Dopo i due successi della fase a gironi, decisiva per le azzurre è stata la vittoria ottenuta quest’oggi nei sedicesimi contro le tedesche Schieder/Borger (GER), superate in rimonta al terzo set 18-21, 21-19, 15-9. Negli ottavi di finale Orsi Toth/Bianchi affronteranno le svizzere Verge-Depre/Mader, mentre Menegatti/Gottardi se la vedranno invece contro le finlandesi Ahtiainen/Lahti, già incontrate e superate 21-15, 21-17 nella seconda uscita della fase a gironi; tutti e due i match sono in programma alle ore 15.

Primo posto nella Pool G e qualificazione agli ottavi di finale raggiunta anche nel tabellone maschile da Paolo Nicolai e Samuele Cottafava. Gli azzurri, dopo il successo di ieri contro Sengers/Boehle (NED) e quello ottenuto questa mattina sugli austriaci Horl/Horst (AUT), in serata hanno raggiunto il terzo successo consecutivo in virtù del forfait dei francesi Rotar/Gauthier-Rat (FRA); perso il primo set ai vantaggi 21-23, e vinto 21-10 il secondo, sul 2-1 per gli azzurri nel tie-break, la formazione transalpina si è infatti ritirata causa infortunio, lanciando di fatto la coppia azzurra agli ottavi di finale. Sedicesimi di finale raggiunti anche da Gianluca Dal Corso/Marco Viscovich e Tobia Marchetto/Jakob Windisch. Dopo la sconfitta di ieri all’esordio contro la Polonia, per Dal Corso/Viscovich preziosa è stata la vittoria ottenuta oggi contro i tedeschi Henning/Just, superati 2-1 (21-17, 19-21, 15-10), mentre in serata per gli azzurri è arrivata invece la sconfitta contro gli olandesi Van De Velde/Immers 0-2 (14-21, 19-21); gli azzurri domani alle 14 affronteranno nei sedicesimi di finale gli olandesi Brouwer/Meeuwsen. Due sconfitte in giornata invece per Tobia Marchetto/Jakob Windisch; gli azzurri hanno prima perso 0-2 (10-21, 12-21) contro gli inglesi Bello, Ja./Bello, Jo., per poi cedere al terzo set 2-1 (21-18, 20-22, 15-17) contro gli spagnoli Herrera/Gavira. Grazie alla vittoria di ieri nella prima uscita del girone contro l’Austria, Marchetto/Windisch domani alle ore 13 affronteranno gli austriaci Horl/Horst nel primo turno a eliminazione diretta.

CALENDARIO E RISULTATI DELLE COPPIE ITALIANE-

TABELLONE FEMMINILE-



13 AGOSTO

Scnheider/Kozuch (GER)-Scampoli/Bianchin (ITA) 2-0 (21-16, 21-12)

Menegatti/Gottardi (ITA)-Orsi Toth/Bianchi (ITA) 1-2 (21-16, 19-21, 10-15)



14 AGOSTO

Menegatti/Gottardi (ITA)-Ahtiainen/Lahti (FIN) 2-0 (21-15, 21-17)

Vieira/Chamereau (FRA)-R. Orsi Toth/Bianchi (ITA) 0-2 (17-21, 18-21)

Stam/Schoon (NED)-Scampoli/Bianchin (ITA) 2-0 (21-9, 21-18)

Menegatti/Gottardi (ITA)-Vieira/Chamereau (FRA) 2-1 (18-21, 21-9, 15-12)

R. Orsi Toth/Bianchi (ITA)-Ahtiainen/Lahti (FIN) 0-2 (19-21, 17-21)

Scampoli/Bianchin (ITA)-Hladun/Lazarenko (UKR) 0-2 (19-21, 17-21)

15 AGOSTO



SEDICESIMI



Orsi Toth/Bianchi (ITA)-Schieder/Borger (GER) 2-1 (18-21, 21-19, 15-9)

16 AGOSTO



OTTAVI DI FINALE

Ore 15: Verge-Depre/Mader (SUI)-Orsi Toth/Bianchi (ITA)

Ore 15: Menegatti/Gottardi (ITA)-Ahtiainen/Lahti (FIN)

TABELLONE MASCHILE



14 AGOSTO



Marchetto/Windisch (ITA)-Schnetzer/Kindl (AUT) 2-0 (21-17, 21-15)

Cottafava/Nicolai (ITA)-Sengers/Boehle 2-0 (21-14, 21-18)

Dal Corso/Viscovich (ITA)-Kantor/Zdybek (POL) 1-2 (14-21, 21-18, 13-15)

15 AGOSTO



Cottafava/Nicolai (ITA)-Horl/Horst (AUT) 2-1 (21-11, 20-22, 15-12)

Marchetto/Windisch (ITA)-Bello, Ja./Bello, Jo (ENG) 0-2 (10-21, 12-21)

Dal Corso/Viscovich (ITA)-Henning/Just 2-1 (21-17, 19-21, 15-10)

Cottafava/Nicolai (ITA)-Rotar/Gauthier-Rat (FRA) (21-23, 11-10, forfait Francia)

Marchetto/Windisch (ITA)-Herrera/Gavira (ESP) 1-2 (21-18, 20-22, 15-17)

Van De Velde/Immers (NED)-Dal Corso/Viscovich (ITA) 2-0 (21-14, 21-19)

16 AGOSTO



SEDICESIMI

Ore 13: Hörl/Horst (AUT)-Marchetto/Windisch (ITA)

Ore 14: Brouwer/Meeuwsen (NED)-Dal Corso/Viscovich (ITA)

OTTAVI DI FINALE



Cottafava/Nicolai (ITA)-avversario da definire, orario da definire.