Beach Volley: assegnati i titoli Under 18

BELLARIA IGEA MARINA (RIMINI)- Dopo aver incoronato i nuovi campioni d’Italia Under 14 e Under 16, al Polo Est Village di Bellaria Igea Marina (RN), sono stati assegnati anche i titoli nazionali Under 18. Da oggi invece, al via la due giorni dedicata alle categorie Under 20 che chiuderà il sipario sul Campionato Giovanile per dare poi spazio all’ultima tappa Gold del Campionato Italiano Assoluto in programma da venerdì 6 a domenica 8 settembre.

TABELLONE FEMMINILE-

A trionfare nel tabellone femminile sono state Carola Tesoro e Viola Durand; la coppia allenata da Luca Cravera nella finalissima della kermesse ha superato 2-0 (21-15, 21-16) Nicole Scantanburlo e Gioia Laurentini, conquistando di fatto il primo gradino del podio. Terzo posto invece per Martina Cerrato e Matilde Bosi che, in 41 minuti ed in due set (23-21, 21-15), si sono aggiudicate la sfida contro Rebecca Cottafava e Marta Bernardis.

TABELLONE MASCHILE-

A laurearsi campioni d’Italia nel tabellone maschile sono stati Marco Di Felice e Riccardo Santomassimo. Il duo allenato da Carlo Di Felice, al tie-break (21-19, 18-21, 15-13), è riuscito a superare Riccardo Muraro e Lorenzo Profumo concludendo nel migliore dei modi la tappa romagnola. Terzo gradino del podio per Paolo Ricciardi ed Emanuele Barbiero che con un netto 2-0 (21-18, 21-17) hanno superato Federico Pitto ed Alex Natoli.

Come da regolamento, le prime e le seconde coppie classificate nella categoria Under 20 (femminile e maschile) usufruiranno della Wild Card che gli consentirà di partecipare anche alla tappa finale del Campionato Italiano Assoluto; stesso discorso vale anche solo per i vincitori della categoria Under 18 (femminile e maschile). Wild Card per le Finali del Campionato Italiano Assoluto anche per Deizi Nika/Laura Toppetti e Filippo Barone/Francesco Mingione, formazioni vincitrici nella tappa Under 20 conclusasi il 25 agosto a Cellatica (BS).