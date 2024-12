Decise le tappe Gold del Campionato italiano 2025

Mentre l’attività invernale legata al beach volley italiano è in corso di svolgimento con il Campionato Italiano per Società, manifestazione che questo weekend ha visto chiudere l’8ª giornata, la macchina organizzativa federale ha dunque ufficializzato con notevole anticipo rispetto agli anni precedenti questi importanti eventi.

A differenza del recente passato, il Campionato Italiano Assoluto 2025 sarà caratterizzato da quattro eventi Gold. La prima tappa è in programma dal 13 al 15 giugno a Caorle (VE), location che per il secondo anno consecutivo aprirà ufficialmente la stagione, mentre il secondo appuntamento sarà quello dall’ 11 al 13 luglio a Montesilvano (PE), città che per il terzo anno ospiterà invece l’evento che assegnerà la Coppa Italia. Novità della stagione 2025 sarà Marina di Modica (RG), che, dopo aver ospitato lo scorso agosto una tappa dell’“Assoluto”, quest’anno alzerà dunque l’asticella organizzando dal 1 al 3 agosto un evento importante come quello Gold. Ultimo appuntamento e tappa finale del Campionato Italiano Assoluto 2025 sarà nuovamente in programma a Bellaria Igea Marina (RN); il Polo Est Village dal 5 al 7 settembre sarà infatti il centro nevralgico del beach volley italiano, grazie all’organizzazione della tappa conclusiva del circuito nazionale che assegnerà i titoli nazionali di tutte le categorie.

Gli appuntamenti che andranno a completare il calendario del Campionato Italiano Assoluto e l’ufficialità delle tappe del Campionato Italiano Giovanile 2025 saranno rese note in seguito.

IL CALENDARIO DELLE TAPPE GOLD

13-15 giugno, Caorle (VE)

11-13 luglio, Montesilvano (PE)

1-3 agosto, Marina di Modica (RG)

5-7 settembre, Bellaria Igea Marina (RN)