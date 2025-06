Gottardi/ Orsi Toth in finale ad Alanya

ALANYA (TURCHIA)-Sarà finale per Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth. Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth si sono da poco imposte 2-0 (21-14, 21-11) contro Claudia Scampoli e Giada Bianchi nella semifinale del terzo Challenge del Beach Pro Tour 2025, manifestazione in corso di svolgimento ad Alanya, in Turchia, staccando dunque il pass per la finalissima del torneo in programma domani, domenica 15 giugno, alle ore 16.