ALANYA (TURCHIA) - Prosegue nel migliore dei modi il cammino delle due coppie azzurre impegnate nel tabellone femminile; Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth , insieme a Claudia Scampoli e Giada Bianchi, hanno infatti centrato il pass per i quarti di finale nel terzo Challenge del Beach Pro Tour 2025, manifestazione in corso di svolgimento ad Alanya (Turchia)

Dopo i successi ottenuti nella fase a gironi, le atlete del DT Caterina De Marinis sono tornate sulla sabbia questo pomeriggio conquistando altre due importanti vittorie che gli hanno permesso di accedere ai match valevoli l’accesso alle semifinali.

Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth dopo i successi ottenuti contro le giapponesi Shiba/Reika e le statunitensi Savvy/Van Vinkle, quest’oggi si sono aggiudicate anche la sfida contro la coppia ucraina Davidova/Khmil, formazione superata con un secco 2-0 (21-12, 22-20). Nella giornata di oggii (ore 13) le azzurre affronteranno nei quarti di finale le ceche Svozilova/Stochlova.

Decisivo anche il successo ottenuto da Claudia Scampoli e Giada Bianchi. Archiviate le vittorie contro le polacche Ciezkowska/Luni e le statatunitensi Hildreth/van Gunst, il duo italiano si è confermato conquistando in rimonta, e al tie-break (15-21, 22-20, 15-13), un nuovo e importante match contro le olandesi Luini/Poiesz; la coppia federale oggi (ore 13) se la vedrà nuovamente contro la Polonia di Ciezkowska/Lunio, in palio questa volta l’accesso in semifinale.

Sconfitta invece nel tabellone maschile per Samuele Cottafava e Gianluca Dal Corso. Gli azzurri questa mattina non sono riusciti a rifarsi dopo il ko subito nella prima uscita della Pool F contro i tedeschi Pfretzschner/Winter; gli atleti del DT Paolo Nicolai si sono dovuti arrendere 2-0 (21-18, 21-15) nel delicato match contro il duo ceco Trousil/Dzavoronok, team che nel secondo turno delle qualifiche ha estromesso dal main draw l’altra coppia azzurra composta da Enrico Rossi e Marco Viscovich, sconfitta che per Cottafava/Dal Corso è valsa l’eliminazione dal torneo.

Questo il commento del Direttore Tecnico Paolo Nicolai al termine del match:

« Il torneo è stato sotto le aspettative dal punto di vista del risultato. Abbiamo mostrato poca tranquillità e poca concretezza. La nota positiva è la grande attitudine al lavoro e la professionalità dei ragazzi. Ci rimetteremo già da domani al lavoro per crescere e interrompere questo trend di risultati ».