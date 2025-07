C.Italiano: sul gradino più alto Benazzi/Ditta e Bonifazi/Acerbi

MARINA DI RAVENNA (RAVENNA)- E' andata in archivio al Bagno Marina Bay di Marina di Ravenna (RA), la terza tappa del Campionato Italiano Assoluto di beach volley . Le coppie vincitrici sono risultate Giada Benazzi ed Erika Ditta nel tabellone femminile, mentre in quello maschile Carlo Bonifazi e Raoul Acerbi. Archiviate dunque le tappe di Caorle, Catania e Marina di Ravenna, nel prossimo weekend (11-13 luglio) andrà in scena la tappa Gold Fonzies di Montesilvano che assegnerà anche il titolo della Coppa Italia.

Tabellone femminile

Percorso netto quello di Giada Benazzi ed Erika Ditta in questa tappa. Due vittorie per 2-0 in altrettanti match disputati nella pool, contro Tallevi Diotallevi/Monaco e contro Rottoli/Shpuza, risultati che hanno permesso al duo di avanzare direttamente ai quarti di finale. Qui hanno eliminato una coppia molto ostica come Mancinelli/Sestini con il punteggio di 2-0 (21-14, 21-6), in semifinale altro 2-0 (21-16, 21-11) su Mattavelli/Tega e, infine, in finale hanno superato, sempre con il punteggio di 2-0 (23-21, 21-18), Camilla Sanguigni e Sofia Balducci. Ottimo momento di forma dunque per la coppia formata da Benazzi e Ditta, che è salita per la prima volta in stagione sul gradino più alto del podio, dopo il secondo posto ottenuto alla tappa Gold Fonzies di Caorle e il terzo posto di Catania. Nella finale per il terzo posto, invece, Aurora Mattavelli e Margherita Tega hanno sconfitto per 2-0 (21-15, 21-16) Sharin Rottoli e Oriola Shpuza.

Tabellone maschile

Carlo Bonifazi e Raoul Acerbi si sono aggiudicati, invece, il torneo maschile. Una vittoria ed una sconfitta nella pool che è costata loro il secondo posto e quindi il dover affrontare anche gli ottavi di finale. Agli ottavi si sono imposti per 2-1 (16-21, 21-19, 15-13) su Marchetto e Dal Molin, ai quarti hanno superato per 2-0 (21-19, 24-22) Krumins/Caminati e in semifinale un altro 2-0 (21-14, 21-18) contro Carucci/Preti. In finale Bonifazi e Acerbi hanno dato continuità alla loro striscia positiva e hanno sconfitto per 2-0 (21-16, 21-19) anche Daniele Travi e Nicolò Siccardi. Simone Podestà ed Edoardo Pizzileo, invece, battendo con il punteggio di 2-0 (21-15, 21-18) Carucci e Preti sono saliti sul terzo gradino del podio. Per Carlo Bonifazi e Raoul Acerbi si tratta dunque del secondo podio consecutivo, dopo il secondo posto ottenuto a Catania.