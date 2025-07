Montesilvano ospita la 2^ tappa Gold del Campionato Italiano

MONTESILVANO (PESCARA)- Quarto appuntamento con il Campionato Italiano di beach volley . Da venerdì 11 a domenica 13 luglio sarà Montesilvano, in provincia di Pescara, ad ospitare la seconda tappa Gold Fonzies stagionale. Archiviate Caorle, Catania e Marina di Ravenna il tricolore assoluto assegnerà il primo trofeo stagionale: la Coppa Italia. Scenderanno sulla sabbia abruzzese anche diversi azzurri come Valentina Gottardi, Gianluca Dal Corso ed Enrico Rossi con i due DT, Caterina De Marinis e Paolo Nicolai, che hanno optato per diversi cambi di coppia. Venerdì 11 luglio sarà la giornata dedicata alle qualifiche con 24 coppie in campo per ciascun tabellone; al main draw si qualificheranno 6 di queste formazioni. Sabato 12 si entrerà nel vivo della manifestazione con i match del tabellone principale, composto da 4 gironi da 4 coppie ciascuno.

TABELLONE FEMMINILE

Nel tabellone femminile le teste di serie numero uno sono Chiara They e Sara Breidenbach, vincitrici della prima tappa Gold Fonzies a Caorle, seguite nel main draw da Alice Gradini e Federica Frasca; Valentina Gottardi e Gaia Novello; Giada Benazzi ed Erika Ditta; Rachele Mancinelli ed Eleonora Sestini; Aurora Mattavelli con Margherita Tega; Valentina Calì insieme a Jessica Allegretti; Camilla Sanguigni e Sofia Balducci e, infine, le due wild card: Jessica Belliero Piccinin e Claudia Puccinelli. La seconda wild card sarà assegnata al duo che vincerà la tappa giovanile Under 20 che si concluderà in serata.

TABELLONE MASCHILE

Nel torneo maschile partiranno direttamente dal tabellone principale Tiziano Andretta e Davide Benzi; i primi classificati alla tappa di Marina di Ravenna Carlo Bonifazi e Raoul Acerbi; Alex Ranghieri e Manuel Alfieri; Tobia Marchetto e Davide Dal Molin; Giacomo Spadoni e Michele Luisetto; Gianluca Dal Corso in coppia con Filippo Mancini; Federico Geromin e Matteo Camozzi e, per finire, le tre wild card: il campione d’Italia in carica Daniele Lupo in coppia con Davide Borraccino; l’azzurro Enrico Rossi insieme a Riccardo Iervolino e il duo che vincerà la tappa giovanile Under 20.

Il dettaglio | domenica 13 luglio

Ore 10:00 Prima semifinale maschile | Diretta RAI SPORT/Discovery+

Ore 11:00 Seconda semifinale maschile | Diretta RAI PLAY/Discovery+

Ore 12:00 Prima semifinale femminile | Diretta RAI PLAY/Discovery+

Ore 13:00 Seconda semifinale femminile | Diretta RAI PLAY/Discovery+

Ore 16:00 Finale ½ posto maschile | Diretta RAI SPORT/Discovery+

Ore 17.00 Finali ½ posto maschile | Diretta RAI SPORT/Discovery+

Il calendario completo del campionato italiano assoluto 2025

13-15 giugno, Caorle (VE) | Tappa Gold Fonzies

27-29 giugno, Catania

4-6 luglio, Marina di Ravenna (RA)

11-13 luglio, Montesilvano (PE) - Coppa Italia | Tappa Gold Fonzies

1-3 agosto, Marina di Modica (RG) | Tappa Gold Fonzies

8-10 agosto, Cordenons (PN)

22-24 agosto, Vasto (CH)

29-31 agosto, Termoli (CB)

5-7 settembre, Bellaria Igea Marina (RN) | Tappa Gold Fonzies, Finale