MONTESILVANO (PESCARA)- Sono terminate le qualifiche della seconda tappa Gold Fonzies stagionale del Campionato Italiano Assoluto di beach volley , che assegnerà anche il trofeo della Coppa Italia. Si sono disputati, nell’intera giornata sul lungomare adriatico, quindici match femminili e diciotto maschili; da queste sfide solo sei coppie per ciascun tabellone hanno conquistato l’accesso al main draw, che prenderà il via nella giornata di domani, sabato 12 luglio, alle ore 8.30.

Nel tabellone femminile le sei coppie che si sono qualificate al main draw sono: Valeria Tallevi Diotallevi e Isabella Monaco, Luna Cicola e Andrea Maria Nucete; Arianna Barboni e Courtney Schwan; Sharin Rottoli e Oriola Shpuza; Sara Franzoni insieme ad Agata Zuccarelli e, infine, Valentina Torrese e Martina Biancini.

Nel torneo maschile le sei formazioni che hanno staccato il pass per il tabellone principale sono: Matteo Martino e Simone Podestà, Fabrizio Manni e Jakob Windisch; Matteo Camerani e Matteo Bellucci; Mauro Sacripanti e Giacomo Titta; Alessandro Carucci ed Edgardo Ceccoli e, per finire, Davis Krumins in coppia con Marco Caminati.

Le 16 coppie del main draw femminile

Chiara They/Sara Breidenbach, Alice Gradini/Federica Frasca; Valentina Gottardi/Claudia Scampoli; Giada Benazzi/Erika Ditta; Rachele Mancinelli/Eleonora Sestini; Aurora Mattavelli/Margherita Tega; Valentina Calì/Jessica Allegretti; Camilla Sanguigni/Sofia Balducci; Eleonora Annibalini/Giulia Toti; Jessica Belliero Piccinin/Claudia Puccinelli; Valeria Tallevi Diotallevi/Isabella Monaco; Luna Cicola/Andrea Maria Nucete; Arianna Barboni/Courtney Schwan; Sharin Rottoli/Oriola Shpuza; Sara Franzoni/Agata Zuccarelli; Valentina Torrese/Martina Biancini.

Le 16 coppie del main draw maschile

Tiziano Andretta/Davide Benzi; Carlo Bonifazi/Raoul Acerbi; Alex Ranghieri/Manuel Alfieri; Tobia Marchetto/Davide Dal Molin; Giacomo Spadoni/Michele Luisetto; Gianluca Dal Corso/Filippo Mancini; Federico Geromin/Matteo Camozzi; Daniele Lupo/Davide Borraccino; Enrico Rossi/Riccardo Iervolino; Matteo Iurisci/Gabriel Marini Da Costa; Matteo Martino e Simone Podestà, Fabrizio Manni e Jakob Windisch; Matteo Camerani e Matteo Bellucci; Mauro Sacripanti e Giacomo Titta; Alessandro Carucci/Edgardo Ceccoli; Davis Krumins/Marco Caminati.

Le Finali in programma a Bellaria Igea Marina dal 5 al 7 settembre, prevedono invece il tabellone di qualifiche a 32 squadre con 8 formazioni che si qualificheranno al main draw.

Il CALENDARIO COMPLETO DEL CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO 2025-

13-15 giugno, Caorle (VE) | Tappa Gold Fonzies

27-29 giugno, Catania

4-6 luglio, Marina di Ravenna (RA)

11-13 luglio, Montesilvano (PE) - Coppa Italia | Tappa Gold Fonzies

1-3 agosto, Marina di Modica (RG) | Tappa Gold Fonzies

8-10 agosto, Cordenons (PN)

22-24 agosto, Vasto (CH)

29-31 agosto, Termoli (CB)

5-7 settembre, Bellaria Igea Marina (RN) | Tappa Gold Fonzies, Finale