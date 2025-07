Universiadi: bene le azzurre, primo ko per gli uomini

Nel tabellone femminile la coppia Sestini/Ditta, dopo la vittoria all’esordio per 2-0 sulle colombiane Juana/Sara, replica il risultato contro il duo di Cina Taipei Chen A.T./Lin C.A. in virtù del forfait delle asiatiche. La terza e ultima uscita nella pool E per Eleonora Sestini ed Erika Ditta è in programma domani, mercoledì 23 luglio alle ore 9, contro le thailandesi Salinda/Patcharaporn.

Arriva invece la prima sconfitta nel torneo per Riccardo Iervolino e Filippo Mancini. Gli azzurrini, dopo la vittoria di ieri contro gli austriaci Klemen/Sponer, sono usciti sconfitti con il punteggio di 2-0 (21-10, 21-16) dal match che li ha visti opposti al duo ceco formato da Dzavoronok/Trousil. La pool B per Iervolino e Mancini si chiuderà domani, mercoledì 23 luglio alle ore 11.30, quando affronteranno la coppia azera Abdullayev/Nariman.