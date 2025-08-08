Ranghieri/Alfieri agli ottavi a Baden

BADEN (AUSTRIA)- Conclusa la seconda giornata di gare per le tre coppie azzurre impegnate a Baden (Austria) nel quinto Challenge del Beach Pro Tour 2025. Prosegue il percorso di Alex Ranghieri e Manuel Alfieri, mentre si ferma invece al primo turno a eliminazione diretta il cammino di Samuele Cottafava e Gianluca Dal Corso e di Enrico Rossi e Marco Viscovich. Ranghieri/Alfieri dopo i due successi ottenuti nelle qualifiche contro Germania e Inghilterra, e dopo la vittoria di ieri contro i tedeschi Prfetzschner/Winter nella prima uscita della Pool G, quest’oggi si sono confermati; gli azzurri hanno infatti superato con il risultato di 2-0 (21-17, 21-15) l’altra coppia tedesca composta da Maximilian Just e Philipp Huster, centrando così il quarto successo consecutivo e il conseguente accesso agli ottavi di finale, match in programma domani, sabato 9 agosto alle ore 11, contro gli Stati Uniti di Miles Evans e Chase Budinger.

17° posto finale per Samuele Cottafava e Gianluca Dal Corso ed Enrico Rossi e Marco Viscovich. Non particolarmente fortunata la manifestazione per le due coppie federali. Dopo aver staccato il pass per il main draw grazie alle vittorie contro le due coppie padrone di casa, Klemen/Sponer e Grossig/Seiser, e dopo la sconfitta di ieri nel primo match della Pool H contro gli Israeliani Elazar/Cuzmiciov, Samuele Cottafava e Gianluca Dal Corso quest’oggi hanno prima superato 2-0 (21-11, 21-19) i norvegesi Markus e Adrian Mol, per poi uscire sconfitti 22-20, 21-17 nel primo turno e eliminazione diretta contro i fratelli inglesi Javier e Joaquin Bello, formazione numero due del torneo proveniente dal nono posto agli Europei di Dusseldorf (Germania); risultato che ha dunque estromesso la coppia azzurra dal proseguo del torneo. Primo turno a eliminazione diretta fatale anche per Enrico Rossi e Marco Viscovich, unica coppia azzurra a iniziare il torneo direttamente dal main draw. Archiviata la sconfitta di ieri contro il Brasile nella prima sfida del Girone A, gli azzurri in giornata hanno superato 2-0 (21-19, 21-10) i danesi Mollgaard/Houmann, per poi perdere 2-0 (21-14, 21-17) il decisivo match valevole l’accesso agli ottavi di finale contro gli svizzeri Yves Haussener e Julian Friedli.