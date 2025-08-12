Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Domani parte l'Elite 16 di Montreal

A difendere i colori azzurri, nella quinta tappa del circuito, un' unica coppia Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth
Domani parte l'Elite 16 di Montreal
3 min

MONTREAL (CANADA)- Prenderà il via domani, mercoledì 13 agosto, a Montreal (Canada), il quinto Elite16 del Beach Pro Tour 2025, dopo quelli disputati a Playa del Carmen (Messico), Saquarema e Brasilia (Brasile) e Ostrava (Repubblica Ceca). Sarà il Parc Jean-Drapeau ad ospitare la cinque giorni di gare che vedrà sulla sabbia le migliori coppie mondiali. 

A difendere i colori azzurri sarà l’unica coppia italiana in gara, composta da Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth, reduci dal quinto posto finale ai Campionati Europei di Düsseldorf (Germania). Il duo federale arriva alla tappa di Montreal forte di un percorso in costante ascesa. Nelle ultime tre apparizioni del Beach Pro Tour – Ostrava, Saquarema e Brasilia – Gottardi e Orsi Toth hanno sempre centrato il quinto posto, confermando una notevole continuità di rendimento ai massimi livelli internazionali. Le atlete del DT Caterina De Marinis, inserite nella pool A assieme a due coppie brasiliane, Thamela/Victoria e Ana Patrícia/Duda, inizieranno il torneo direttamente dal main draw. Il debutto è in programma giovedì 14 agosto, alle 17:30 contro, Ana Patrícia/Duda. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

