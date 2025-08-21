Vasto ospita la settima tappa del Campionato Italiano

Dopo l'entusiasmante appuntamento di Cordenons (PN), dunque, la macchina organizzativa federale si sposterà in Abruzzo per il terz’ultimo appuntamento stagionale del circuito tricolore. Sarà la suggestiva cornice della spiaggia di Vasto ad accogliere i protagonisti nella tre giorni di gare, pronti a darsi battaglia in un consueto mix di spettacolo e alto livello tecnico.

Quella di venerdì sarà la giornata dedicata alle qualifiche al main draw, con le coppie in gara pronte a contendersi gli ultimi posti disponibili nel tabellone principale. Sabato sarà interamente riservato alla fase a gironi, con tutte le sfide preliminari e gli ottavi di finale, mentre domenica si entrerà nel vivo della competizione con i quarti, le semifinali e le attesissime finali, che decreteranno i vincitori della tappa vastese.

TABELLONE FEMMINILE

Nel torneo femminile, partiranno dal tabellone principale come formazione numero uno del seeding, Chiara They e Sara Breidenbach. Il duo targato Open Beach, vincitore delle tre tappe Gold (Caorle, Montesilvano e Marina di Modica) e reduce dal secondo posto in Friuli Venezia Giulia, è momentaneamente al comando della classifica provvisoria. Con loro, ai nastri di partenza del main draw Alice Gradini e Federica Frasca, Maria Rachele Mancinelli ed Eleonora Sestini, Camilla Sanguigni e Sofia Balducci, Margherita Tega e Jessica Allegretti, Jessica Belliero Piccinin e Claudia Puccinelli, Eleonora Annibalini e Giulia Toti, Elisa Salvador e Viola Massi. Due le coppie che usufruiranno della wild card: Sara Franzoni e Eleonora Gili e Valeria Priore e Laura Belegni.

TABELLONE MASCHILE

La formazione numero uno del torneo maschile sarà quella composta da Tiziano Andreatta e Davide Benzi. Al via dal main draw anche Tobia Marchetto e Davide Dal Molin (vincitori della tappa di Cordenons), Manuel Alfieri e Alex Ranghieri, Carlo Bonifazi e Raoul Acerbi, Simone Podestà e Matteo Martino, Giacomo Spadoni e Michele Luisetto e Mauro Sacripanti e Giacomo Titta. Tre le wild card a disposizione: Daniele Lupo e Davide Borraccino, Alessandro Preti e Matteo Bertoli e Arthur Canet e Solomon Bushby.

Le Finali in programma a Bellaria Igea Marina dal 5 al 7 settembre, prevedono invece il tabellone di qualifiche a 32 squadre con 8 formazioni che si qualificheranno al main draw.