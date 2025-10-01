A Veracruz prende il via il Challenge messicano

VERACRUZ (MESSICO)- Saranno tre le coppie italiane in campo nel Challenge del Beach Pro Tour 2025 che prende il via oggi a Veracruz in Messico, sesto torneo del circuito dopo quelli disputati nello Yucatan (Messico) e a Xiamen (Cina), Alanya (Turchia), Warmya Mazuri (Polonia) e Baden (Austria).

Le formazioni italiane partiranno tutte dal main draw. I neo Campioni d’Italia, Manuel Alfieri e Alex Ranghieri saranno il team testa di serie numero 12 del seeding, Enrico Rossi e Marco Viscovich la coppia numero 17 e, infine, Samuele Cottafava e Gianluca Dal Corso la numero 22.

Non sarà presente nessuna formazione azzurra nel tabellone femminile.

La giornata di oggi sarà interamente dedicata alle qualifiche; le compagini tricolori dovranno dunque aspettare domani, giovedì 2 ottobre, per scendere sulla sabbia messicana e conoscere tutti gli avversari che comporranno le rispettive pool.