Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

A Veracruz prende il via il Challenge messicano

Oggi scatta il torneo che vedrà protagoniste tre coppie italiane, Alfieri/Ranghieri, Rossi/Viscovich e Cottafava/Dal Corso, tutte inserite nel main draw
A Veracruz prende il via il Challenge messicano
1 min

VERACRUZ (MESSICO)-Saranno tre le coppie italiane in campo nel Challenge del Beach Pro Tour 2025 che prende il via oggi a Veracruz in Messico, sesto torneo del circuito dopo quelli disputati nello Yucatan (Messico) e a Xiamen (Cina), Alanya (Turchia), Warmya Mazuri (Polonia) e Baden (Austria). 

Le formazioni italiane partiranno tutte dal main draw. I neo Campioni d’Italia, Manuel Alfieri e Alex Ranghieri saranno il team testa di serie numero 12 del seeding, Enrico Rossi e Marco Viscovich la coppia numero 17 e, infine, Samuele Cottafava e Gianluca Dal Corso la numero 22.
Non sarà presente nessuna formazione azzurra nel tabellone femminile.

La giornata di oggi sarà interamente dedicata alle qualifiche; le compagini tricolori dovranno dunque aspettare domani, giovedì 2 ottobre, per scendere sulla sabbia messicana e conoscere tutti gli avversari che comporranno le rispettive pool. 

Acquista ora il tuo biglietto! Segui dal vivo la partita.© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Beach Volley

Da non perdere

Gli scudetti del beach a Alfieri/Ranghieri e a Gottardi/Orsi TothAlfieri/Ranghieri vincono a Vasto