A Veracruz partenza vincente per Rossi/Viscovich

La coppia azzurra ha esordito battendo 2-1 (21-23, 21-12, 15-9) i tedeschi Just/Huster. Ranghieri/Alfieri vittoriosi a tavolino, ko Cottafava/Dal Corso
A Veracruz partenza vincente per Rossi/Viscovich
2 min

VERACRUZ (MESSICO)- Ha preso ufficialmente il via nella notte, per le coppie azzurre, il sesto Challenge stagionale del Beach Pro Tour 2025 in corso di svolgimento a Veracruz (Messico).

Ottima la partenza di Enrico Rossi e Marco Viscovich (pool A) che hanno battuto in rimonta al tie-break 2-1 (21-23, 21-12, 15-9) i tedeschi Just/Huster; nel pomeriggio gli azzurri torneranno in campo, alle ore 17, per sfidare gli statunitensi Evans/Budinger, usciti vincitori contro i connazionali Priima/Wilcox nella prima uscita del girone. Il team che vincerà la sfida accederà direttamente agli ottavi di finale, l’altro dovrà passare per i sedicesimi. 

Anche Manuel Alfieri e Alex Ranghieri si giocheranno l’accesso diretto agli ottavi di finale nel pomeriggio, sempre alle ore 17, contro i temibili ucraini Popov/Reznik. La compagine azzurra non è scesa sulla sabbia per la prima gara della pool E avendo usufruito del forfait degli israeliani Elazar/Cuzmiciov che gli ha dunque permesso di ottenere un 2-0. 

Si giocheranno, invece, la permanenza nel torneo Samuele Cottafava e Gianluca Dal Corso. La compagine federale, nel primo match della pool F ha infatti ceduto all’esperta formazione cilena formata da Grimalt F./Grimalt E. con il punteggio di 2-0 (21-17, 21-18) (QUI gli highlights). Diventerà dunque decisiva la gara delle ore 19 contro gli australiani Fuller/O Dea, battuti nella prima uscita dai tedeschi Sagstetter J./Sagstetter B.; una vittoria permetterebbe a Cottafava e Dal Corso di accedere ai sedicesimi di finale mentre una sconfitta li costringerebbe ad abbandonare la manifestazione. 

Tutte le news di Beach Volley

