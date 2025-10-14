Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Quattro coppie italiane al Challenge di Nuvali

Nelle Filippine da domani in campo Alfieri/Ranghieri, Cottafava/Dal Corso, Rossi/Viscovich e Andreatta/Benzi. Nessuna coppia azzurra femminile iscritta
Quattro coppie italiane al Challenge di Nuvali
1 min

NUVALI (FILIPPINE)-Prenderà il via mercoledì 15 ottobre a Nuvali (Filippine) il settimo Challenge del Beach Pro Tour 2025. A distanza di una settimana dal Challenge di Veracruz (Messico), proseguono dunque gli impegni delle coppie azzurre nel circuito internazionale.

Quattro le squadre tricolori ai nastri di partenza. Alex Ranghieri e Manuel Alfieri partiranno direttamente dal main draw come formazione testa di serie numero cinque del tabellone, Enrico Rossi e Marco Viscovich saranno la coppia numero sette del seeding, mentre Tiziano Andreatta e Davide Benzi, e Samuele Cottafava e Gianluca Dal Corso saranno rispettivamente formazioni numero dieci e dodici. Nessuna coppia azzurra sarà presente invece nel torneo femminile.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Beach Volley

