Quattro coppie italiane al Challenge di Nuvali

NUVALI (FILIPPINE)-Prenderà il via mercoledì 15 ottobre a Nuvali (Filippine) il settimo Challenge del Beach Pro Tour 2025. A distanza di una settimana dal Challenge di Veracruz (Messico), proseguono dunque gli impegni delle coppie azzurre nel circuito internazionale.
Quattro le squadre tricolori ai nastri di partenza. Alex Ranghieri e Manuel Alfieri partiranno direttamente dal main draw come formazione testa di serie numero cinque del tabellone, Enrico Rossi e Marco Viscovich saranno la coppia numero sette del seeding, mentre Tiziano Andreatta e Davide Benzi, e Samuele Cottafava e Gianluca Dal Corso saranno rispettivamente formazioni numero dieci e dodici. Nessuna coppia azzurra sarà presente invece nel torneo femminile.