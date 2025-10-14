Quattro coppie italiane al Challenge di Nuvali

Quattro le squadre tricolori ai nastri di partenza. Alex Ranghieri e Manuel Alfieri partiranno direttamente dal main draw come formazione testa di serie numero cinque del tabellone, Enrico Rossi e Marco Viscovich saranno la coppia numero sette del seeding, mentre Tiziano Andreatta e Davide Benzi, e Samuele Cottafava e Gianluca Dal Corso saranno rispettivamente formazioni numero dieci e dodici. Nessuna coppia azzurra sarà presente invece nel torneo femminile.