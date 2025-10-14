Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Mondiali: ecco il calendario delle coppie italiane

Dopo la composizione ufficiale delle pool, l’FIVB ha reso note le partite e gli orari delle fasi a gironi del torneo che si svolgerà dal 14 al 23 novembre ad Adelaide
Mondiali: ecco il calendario delle coppie italiane
2 min

ADELAIDE (AUSTRALIA)-Dopo la composizione ufficiale delle pool , l’FIVB ha reso noti anche i rispettivi calendari delle fasi a gironi dei Campionati del Mondo di beach volley che si svolgeranno dal 14 al 23 novembre ad Adelaide (Australia). 

Come noto, a rappresentare i colori azzurri, saranno solamente due coppie nel tabellone femminile; la prima formata da Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth (teste di serie numero 9 del seeding) e la seconda composta da Claudia Scampoli e Giada Bianchi (teste di serie numero 20 del seeding). 

Scampoli/Bianchi se la vedranno, nella pool E, con le giapponesi Shiba/Reika, le messicane Torres/Gutierrez e le lettoni Tina/Anastasija; mentre Gottardi e Orsi Toth saranno nella pool I con le canadesi Monkhouse/Belanger, le neozelandesi Polley/MacDonald e le statunitensi Donlin/Denaburg.

DATE E ORARI DELLE GARE DEI GIRONI DELLE AZZURRE
14 NOVEMBRE
Pool I | Ore 02.30: Gottardi/Orsi Toth (ITA)-Monkhouse/Belanger (CAN)
Pool E | Ore 23:30: Scampoli/Bianchi (ITA)-Shiba/Reika (JPN)
16 NOVEMBRE
Pool E | Ore 00.30: Scampoli/Bianchi (ITA)-Torres/Gutierrez (MEX)
Pool I | Ore 07.30: Gottardi/Orsi Toth (ITA)-Polley/MacDonald (NZL)
17 NOVEMBRE
Pool E | Ore 05.30: Scampoli/Bianchi (ITA)-Tina/Anastasija (LAT)
Pool I | Ore 10: Gottardi/Orsi Toth (ITA)-Donlin/Denaburg (USA)

*Orari di gioco italiani.

Acquista ora il tuo biglietto! Segui dal vivo la partita.© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Beach Volley

Da non perdere

Ufficializzate le Pool Mondiali, due coppie femminili nel tabelloneGottardi/Orsi Toth trionfano ad Amburgo