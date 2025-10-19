Corriere dello Sport.it
domenica 19 ottobre 2025
A Nuvali terzo posto per Ranghieri/Alfieri

A Nuvali terzo posto per Ranghieri/Alfieri

Nel Challenge che si è giocato nelle filippine la coppia azzurra è stata sconfitta 2-1 (11-21, 21-19, 15-11) in semifinale dagli inglesi Bello Ja. e Bello Jo. ma si è riscattata vincendo in rimonta per 2-1 (17-21, 21-18, 15-12) nella finale per il podio  in rimonta contro gli austriaci Dressler-Waller
1 min

NUVALI (FILIPPINE)- Brillante terzo posto per la coppia azzurra Alex Ranghieri e Manuel Alfieri nel Challenge appena conclusosi a Nuvali nelle Filippine. I due italiani nella finale per il terzo e quarto posto hanno battuto in rimonta per 2-1 (17-21, 21-18, 15-12) gli austriaci Dressler/Waller, al termine di un match intenso e impegnativo.
In precedenza, Ranghieri e Alfieri si erano dovuti arrendere in semifinale alla coppia inglese formata da Bello Ja. e Bello Jo. con il punteggio di 2-1 (11-21, 21-19, 15-11).
La medaglia conquistata oggi è arrivata al termine di una settimana in cui la coppia tricolore ha offerto un buon livello di beach volley. Questo meritato terzo posto dà ad Alex e Manuel una bella iniezione di fiducia per il prosieguo della stagione.

Come noto, invece, si è conclusa ieri al quinto posto finale la corsa nel torneo filippino per Samuele Cottafava e Gianluca Dal Corso, e per Enrico Rossi e Marco Viscovich.

