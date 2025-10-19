A Nuvali terzo posto per Ranghieri/Alfieri

NUVALI (FILIPPINE)- Brillante terzo posto per la coppia azzurra Alex Ranghieri e Manuel Alfieri nel Challenge appena conclusosi a Nuvali nelle Filippine. I due italiani nella finale per il terzo e quarto posto hanno battuto in rimonta per 2-1 (17-21, 21-18, 15-12) gli austriaci Dressler/Waller, al termine di un match intenso e impegnativo.

In precedenza, Ranghieri e Alfieri si erano dovuti arrendere in semifinale alla coppia inglese formata da Bello Ja. e Bello Jo. con il punteggio di 2-1 (11-21, 21-19, 15-11).

La medaglia conquistata oggi è arrivata al termine di una settimana in cui la coppia tricolore ha offerto un buon livello di beach volley. Questo meritato terzo posto dà ad Alex e Manuel una bella iniezione di fiducia per il prosieguo della stagione.