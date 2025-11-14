Mondiali Beach Volley: successo all'esordio per Gottardi/Orsi Toth

ADELAIDE (AUSTRALIA)- È iniziata nel migliore dei modi l’avventura di Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth ai Campionati del Mondo di Adelaide (Australia). Durante la notte italiana le azzurre hanno infatti superato 2-0 (21-18, 21-17) le canadesi Lea Monkhouse e Marie-Alex Bélanger nella prima uscita della Pool I.

Vittoria netta e convincente quella della formazione azzurra. Dopo un sostanziale equilibrio che ha contraddistinto l'inizio della del primo set (10-10), le campionesse d'Italia in carica hanno poi preso in mano le redini del gioco (16-13, 19-16) riuscendo a chiudere il parziale sul 21-18. Le azzurre hanno successivamente dominato l’intera seconda frazione di gioco, scappando subito via (8-4, 13-7) fino al 21-17 che ha decretato la fine del match. Successo importante e primi punti nel girone per la coppia federale. Le azzurre torneranno in campo domenica 16 novembre alle 7.30 (orario italiano) contro le neozelandesi Shaunna Polley e Olivia MacDonald, formazione uscita sconfitta 0-2 (17-21, 13-21) nel debutto contro le statunitensi Julia Donlin e Lexy Denaburg, team che le azzurre affronteranno invece lunedì 17 novembre alle ore 10 italiane.

Questa sera faranno invece il loro esordio nella rassegna iridata anche Claudia Scampoli e Giada Bianchi. La formazione tricolore affronterà le giapponesi Asami Shiba e Reika Murakami nella prima sfida della Pool E.

CALENDARIO e RISULTATI (PRIMA FASE)

14 NOVEMBRE

Pool I | Ore 02.30: Gottardi/Orsi Toth (ITA)-Monkhouse/Belanger (CAN) 2-0 (21-18, 21-17)

Pool E | Ore 23:30: Scampoli/Bianchi (ITA)-Shiba/Reika (JPN)

16 NOVEMBRE

Pool E | Ore 00.30: Scampoli/Bianchi (ITA)-Torres/Gutierrez (MEX)

Pool I | Ore 07.30: Gottardi/Orsi Toth (ITA)-Polley/MacDonald (NZL)

17 NOVEMBRE

Pool E | Ore 05.30: Scampoli/Bianchi (ITA)-Tina/Anastasija (LAT)

Pool I | Ore 10: Gottardi/Orsi Toth (ITA)-Donlin/Denaburg (USA)



*orari di gioco italiani