lunedì 17 novembre 2025
Mondiali Beach Volley: vanno avanti le coppie italiane

Gottardi/Orsi Toth si qualificano grazie al successo per 2-0 (21-16, 21-12) sulle statunitensi Donlin/Denaburg. Scampoli/Bianchi, a seguito della sconfitta per 0-2 (20-22, 15-21) contro le lettoni Tina/Anastasija dovranno affrontare martedì il turno ‘lucky loser’ contro le francesi Vieira/Chamereau
3 min
ADELAIDE (AUSTRALIA)-Si è conclusa la terza giornata di gare dei Campionati del Mondo di beach volley in corso di svolgimento al ‘The Drive’ di Adelaide (Australia) e, con essa, si sono concluse anche tutte le pool. 

In virtù dei risultati ottenuti nelle tre partite del girone, entrambe le coppie azzurre avanzano nella manifestazione. Nell’ultima uscita, prima dei turni ad eliminazione diretta, sono arrivate una vittoria e una sconfitta per le compagini federali.

Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth si rifanno immediatamente dalla sconfitta subita nella giornata di ieri contro le neozelandesi Polley/MacDonald e battono con un secco 2-0 (21-16, 21-12) le statunitensi Donlin/Denaburg. Questa vittoria consente alle azzurre di chiudere la pool I al primo posto e di conquistare dunque l’accesso diretto ai sedicesimi di finale (programma gare e avversario da definire).

Claudia Scampoli e Giada Bianchi, invece, dopo il successo della giornata di ieri contro le messicane Torres/Gutierrez, si arrendono alle temibili lettoni Tina/Anastaija per 2-0 (22-20, 21-15). La formazione azzurra, dunque, chiude la pool E al terzo posto frutto di due sconfitte e una vittoria e, non riuscendo a rientrare tra le migliori quattro terze che hanno il diritto di accedere direttamente ai sedicesimi di finale, dovrà disputare il turno ‘lucky loser’ (martedì 18 novembre, orario da definire) contro le francesi Vieira/Chamereau, team medaglia d’argento ai Campionati Europei di Düsseldorf.

RISULTATI e CALENDARIO (PRIMA FASE)
14 NOVEMBRE
Pool I | Ore 02.30: Gottardi/Orsi Toth (ITA)-Monkhouse/Belanger (CAN) 2-0 (21-18, 21-17)
Pool E | Ore 23:30: Scampoli/Bianchi (ITA)-Shiba/Reika (JPN) 0-2 (22-24, 14-21)

16 NOVEMBRE
Pool E | Ore 00.30: Scampoli/Bianchi (ITA)-Torres/Gutierrez (MEX) 2-1 (18-21, 21-12, 15-13).
Pool I | Ore 07.30: Gottardi/Orsi Toth (ITA)-Polley/MacDonald (NZL) 1-2 (18-21, 21-13, 16-18

17 NOVEMBRE
Pool E | Ore 05.30: Scampoli/Bianchi (ITA)-Tina/Anastasija (LAT) 0-2 (20-22, 15-21)
Pool I | Ore 10: Gottardi/Orsi Toth (ITA)-Donlin/Denaburg (USA) 2-0 (21-16, 21-12)

*orari di gioco italiani

