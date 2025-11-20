Mondiali Beach Volley: Gottardi/Orsi Toth ai quarti

ADELAIDE (AUSTRALIA) -Altra grande prestazione di Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth che, dopo aver battuto Müller/Tillmann ai sedicesimi di finale, superano anche un’altra coppia tedesca, quella fomata da Bock/Lippmann con un secco 2-0 (21-18, 21-14) e accedono ai quarti di finale del mondiale in corso di svolgimento ad Adelaide (Australia). Tra la coppia azzurra e la semifinale ci saranno ora le brasiliane Thamela/Victoria, duo numero uno del ranking mondiale; la sfida andrà in scena nella mattinata di domani, venerdì 21 novembre, alle ore 5.

Quella di questa mattina è stata una gara molto ben amministrata dal duo federale. Le teutoniche sono partite bene nel primo set trovando il +3 sul 5-8, ma Valentina e Reka non si sono demoralizzate, hanno trovato la parità sul 8-8 e da lì non sono più andate sotto nel punteggio fino al 21-18 finale. Il vantaggio tedesco nella seconda frazione è stato quello del +2 sul 2-4 poi, come in quella precedente, le azzurre sono salite in cattedra e, raggiunte le avversarie sul 4-4, non hanno più commesso errori portandosi a +4 sul 12-8 e chiudendo infine sul 21-14.

Quello di domani potrebbe essere dunque un appuntamento con la storia. Nessuna coppia italiana, infatti, sia nel torneo maschile che in quello femminile, ha mai raggiunto una semifinale in un Campionato del Mondo.

Gli ultimi due match disputati contro la coppia brasiliana Thamela/Victoria sono in perfetta parità; la finale dell’Elite16 di Amburgo (Germania) ha sorriso alle azzurre mentre il quarto di finale dell’Elite16 di Rio de Janeiro (Brasile) alle padrone di casa.

CALENDARIO E RISULTATI

18 NOVEMBRE

Sedicesimi di Finale, ore 8: Gottardi/Orsi Toth (ITA)- Müller/Tillmann (GER) 2-0 (21-12, 25-23)

20 NOVEMBRE

Ottavi di Finale, ore 06.30: Gottardi/Orsi Toth (ITA)-Bock/Lippmann (GER) 2-0 (21-18, 21-14)

21 NOVEMBRE

Quarti di Finale, ore 05.00: Gottardi/Orsi Toth (ITA)-Thamela/Victoria (BRA)

*orari di gioco italiani