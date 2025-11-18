Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
mercoledì 19 novembre 2025
Mondiali Beach Volley: le coppie italiane passano il turno

Scampoli/Bianchi hanno superato 2-0 (21-12, 22-20) nel lucky loser le francesi Vieira/Chamereau ed hanno conquistato i 16i. Gottardi/Orsi Toth hanno battuto le tedesche Müller/Tillmann 2-0 (21-12, 25-23) e sono agli ottavi di finale
4 min
ADELAIDE (AUSTRALIA)-Ottime notizie giungono da Adelaide (Australia) dov’è in corso di svolgimento la quindicesima edizione dei Campionati del Mondo. Una volta superata la fase a gironi, questa mattina entrambe le coppie azzurre si sono infatti aggiudicate i rispettivi primi turni a eliminazione diretta, proseguendo, dunque, il proprio cammino nella rassegna iridata.

Le prime a scendere sulla sabbia sono state Claudia Scampoli e Giada Bianchi. Dopo la sconfitta subita dalle lettoni Tina/Anastaija nell’ultima uscita della Pool E, le azzurre si sono ampiamente rifatte. Serviva una vittoria e una vittoria è arrivata. La coppia federale si è imposta 2-0 (21-12, 22-20) nel lucky loser match sulle francesi Vieira/Chamereau , team medaglia d’argento agli ultimi Campionati Europei di Düsseldorf (Germania). Prestazione più che positiva per Scampoli/Bianchi. Primo set a senso unico: dopo esser state ferme sul 9-9 le azzurre hanno staccato le francesi scappando prima via (19-10), per poi chiudere il set 21-12. Più equilibrato l’andamento del secondo parziale: le due formazioni hanno battagliato punto a punto fino sul 19-19, e dopo aver annullato un set point, la formazione azzurra è riuscita a chiudere il match sul 22-20. Ad attendere le azzurre ai sedicesimi, match in programma domani, mercoledì 19 novembre alle ore 12.30 (orario italiano), ci saranno le forti statunitensi Kristen Nuss e Taryn Brasher, formazione numero tre del torneo e dominatrice della Pool C con tre vittorie in altrettante partite disputate e nessun set perso. 

Nuova vittoria e pass per gli ottavi di finale centrato da Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth. Dopo aver superato la fase a gironi al comando della Pool I, le campionesse d’Italia questa mattina hanno conquistato la terza vittoria della rassegna iridata. Nei sedicesimi di finale le azzurre hanno infatti superato 2-0 (21-12, 25-23) le tedesche Svenja Müller e Cinja Tillmann, formazione proveniente dalla medaglia di bronzo agli Europei e dal primo posto ottenuto nell’ultimo Elite16 di Città del Capo (Sudafrica). Performance solida e convincente per la coppia federale. Le azzurre sono scese in campo molto concentrate, dominando in un lungo e in largo la prima frazione di gioco (9-2, 19-10), chiusa sul 21-12. Secondo set, che invece ha visto le tedesche tentare di rimanere aggrappate alla sfida. Le due formazioni sono state sempre a contatto per l’intera durata del parziale (9-9, 17-17) ma la lucidità della formazione azzurra ha però fatto la differenza nel momento più delicato; dopo aver annullato due palle set, Gottardi/Orsi Toth hanno poi ribaltato il punteggio chiudendo set e match sul 25-23.

Negli ottavi di finale, in programma giovedì 20 (orario da definire), le azzurre affronteranno l’altra compagine tedesca formata da Linda Bock e Louisa Lippmann, vincitrici della Pool H e provenienti dal successo (21-15, 23-21) nei sedicesimi contro le neozelandesi Polley/MacDonald, unico team che è riuscito a superare le stesse Gottardi/Orsi Toth nella fase a giro

IL CALENDARIO
19 NOVEMBRE
Sedicesimi, ore 12.30: Scampoli/Bianchi (ITA)-Nuss/Brasher (USA)

20 NOVEMBRE
Ottavi di Finale (orario da definire): Gottardi/Orsi Toth (ITA)-Bock/Lippmann (GER)

 

