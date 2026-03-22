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Scampoli/Bianchi ai quarti a Tlaxcala

Scampoli/Bianchi ai quarti a Tlaxcala

La coppia azzurra, vinta brillantemente la Pool A, hanno superato nell’ottavo di finale le statunitensi Harward/Hodel 2-1 (21-17, 14-21, 15-13)
1 min
TagsTlaxcalaScampoliBianchi
TLAXCALA (MESSICO)-Continua nel migliore dei modi il percorso delle beachers Giada Bianchi e Claudia Scampoli al Challange di Tlaxcala, in Messico. 
Le azzurre, infatti, dopo aver superato brillantemente la pool A hanno battuto nell’ottavo di finale le statunitensi Harward/Hodel 2-1 (21-17, 14-21, 15-13) accedendo al quarto di finale in programma questa sera alle ore 22 italiane contro le lituane Paulikiene-Raupelyte. 

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