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A Tlaxcala Bianchi/Scampoli si arrendono ai quarti

A Tlaxcala Bianchi/Scampoli si arrendono ai quarti

La coppia azzurra fallisce di un soffio l'ingresso in semifinale cedendo al tie break 1-2 (18-21, 21-16, 10-15) contro le lituane Paulikiene - Raupelyte
1 min
TagsBianchiScampoliTlaxcala
TLAXCALA (MESSICO)- Giada Bianchi e Claudia Scampoli escono dal torneo, ma sono comunque da applausi. Le azzurre, infatti, hanno sfiorato l’accesso in semifinale del Challange del Beach Pro Tour che si sta giocando a Tlaxcala, in Messico, dopo aver disputato una buona gara, persa solo al tie-break 1-2 (18-21, 21-16, 10-15) contro le lituane Paulikiene/Raupelyte. 
Si chiude dunque al quinto posto finale il percorso di Bianchi e Scampoli in questo torneo Challenge dopo l’ottimo quarto posto conquistato una settimana fa nell’Elite 16 a Joao Pessoa, in Brasile. 

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