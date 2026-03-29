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Cottafava/Dal Corso sono in finale a Nayarit

Cottafava/Dal Corso sono in finale a Nayarit

La coppia azzurra potrà giocare per conquistare il torneo vincendo la semifinale in rimonta per 2-1 (16-21, 21-14, 20-18) contro la coppia israeliana formata da Elazar/Cuzmiciov. Samuele e Gianluca sfideranno nell'atto conclusivo gli olandesi Luini/Immers
2 min
TagsCottafavaDal CorsonAYARIT

NAYARIT (MESSICO)- Grazie a una bella vittoria, gli azzurri del beach volley Samuele Cottafava e Gianluca Dal Corso hanno conquistato la finale del torneo Challenge del Pro Tour in corso di svolgimento a Nayarit (Messico). Gli azzurri giocheranno la finale valida per il gradino più alto del podio contro gli olandesi Luini/Immers alle ore 23 italiane, che hanno superato nella loro semifinale gli argentini Capogrosso per 2 set a 0 (22-20, 21-18).
La coppia tricolore, infatti, si è imposta in rimonta per 2-1 (16-21, 21-14, 20-18) contro la coppia israeliana formata da Elazar/Cuzmiciov. In precedenza, gli azzurri avevano superato nei quarti di finale la coppia tedesca composta da Jonas e Benedikt Sagstetter con il punteggio di 2-0 (21-18, 21-17). Samuele e Gianluca, questa sera in Messico, si sono resi protagonisti di una gara ben interpretata e dopo aver perso il primo set, hanno avuto la forza di reagire e imporsi poi nei successivi due parziali.

Nel primo parziale parte subito bene la coppia israeliana, che in avvio di set ottiene il vantaggio di +3 (7-10). Qui gli azzurri hanno provato a reagire, ricucendo fino al -1 (11-12). Con il passare dei minuti e delle azioni, però, Elazar/Cuzmiciov hanno messo a terra palloni importanti, fino a quello che ha chiuso il set sul 21-16.
La reazione azzurra, però, non si è fatta attendere e Cottafava-Dal Corso hanno piazzato in avvio il 5-0. Con il passare delle azioni, gli azzurri hanno continuato a tenere il giusto ritmo e ottenuto il +5 (11-6). Nel finale Samuele e Gianluca hanno amministrato sapientemente il vantaggio, chiudendo il set in proprio favore 21-14.
Avvincente ed equilibrato il tie-break, che comincia con una lotta punto a punto. Sono poi gli azzurri a trovare il primo break (4-2), per poi essere raggiunti e superati da Elazar/Cuzmiciov (4-5). Nella fase centrale del set, le due squadre hanno continuato a procedere quasi sempre appaiate, con scarti minimi (8-9,9-10). Il finale è al cardiopalmo: gli azzurri annullano tre palle match e trovano il pareggio sul 14-14, per poi imporsi ai vantaggi per 20-18, conquistando una meritata finale nel torneo Challenge in Messico.

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