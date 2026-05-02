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sabato 2 maggio 2026
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Gottardi/Orsi Toth ai quarti di Brasilia

Gottardi/Orsi Toth ai quarti di Brasilia

Ancora imbattuta la coppia italiana nel terzo Elite 16 della stagione che, dopo aver vinto le tre partite della Pool C negli ottavi hanno superato 2-1 (17-21, 24-22, 15-9) le svizzere Anouk/Zoé. Eliminate le altre coppie azzurre, Scampoli/Bianchi nel femminile, Cottafava/Dal Corso nel maschile
2 min
TagsGottardiOrsi TothBrasilia


BRASILIA (BRASILE)- Altra importante vittoria per Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth nell’Elite16 del Beach Pro Tour in corso di svolgimento a Brasilia (Brasile). 

Dopo tre successi in altrettante gare della pool C, che hanno permesso al duo azzurro di qualificarsi direttamente agli ottavi di finale del torneo battendo nella terza sfida le padrone di casa Taiana Lima/Talita con il punteggio di 2-0 (21-14, 21-16), le ragazze del DT De Marinis hanno superato anche le svizzere Anouk/Zoé con il punteggio di 2-1 (17-21, 24-22, 15-9) e hanno conquistato l’accesso ai quarti di finale. 

Non la stessa sorte è toccata alla seconda coppia italiana femminile impegnata in Brasile. Claudia Scampoli e Giada Bianchi, infatti, non sono riuscite a superare il primo turno a eliminazione diretta (lucky loser) e sono state sconfitte dalle brasiliane Thamela-Victoria per 2-0 (21-17, 21-10), al termine di una gara durata 34 minuti, abbandonando così prematuramente il torneo.

In campo maschile, invece, Samuele Cottafava e Gianluca Dal Corso, dopo aver superato al tie-break i padroni di casa Vinicius/Heitor (21-15, 18-21, 15-11) nell’ultimo impegno della pool B, non sono riusciti a ripetersi nel primo turno a eliminazione diretta, dove il duo tricolore è stato battuto per 2-0 (22-20, 23-21) dai francesi Chouikh-Genevieve Gardoque.

Valentina e Reka torneranno in campo, per cercare di entrare tra le migliori quattro formazioni del torneo, questa notte alle ore 2. Ad attenderle ci sarà il team svizzero, medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Parigi 2024, composto da Nina Brunner e Tanja Hüberli che ha superato agli ottavi le statunitensi Quiggle/Loreen con un secco 2-0 (21-13, 21-16). 

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