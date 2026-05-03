Gottardi/Orsi Toth volano in semifinale a Brasilia

BRASILIA (BRASILE) - Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth sono in semifinale nel terzo Elite16 stagionale del Beach Pro Tour in corso di svolgimento a Brasilia (Brasile).

Le ragazze del DT De Marinis, infatti, dopo aver brillantemente conquistato l’accesso ai quarti di finale, hanno messo in campo nella notte italiana un’altra grande prestazione e si sono assicurate un posto tra i migliori quattro team del torneo. Ad arrendersi alla coppia azzurra sono state le svizzere, medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Parigi 2024, Nina Brunner e Tanja Hüberli in 35’ di gioco con il punteggio di 2-0 (21-14, 23-21)

La semifinale, in programma quest’oggi, domenica 3 maggio, alle ore 17 vedrà opposte Valentina e Reka alle campionesse del mondo in carica Tina/Anastasija che nella notte hanno superato 2-1 (23-21, 19-21, 15-8) al tie-break le tedesche Sandra/Anna. Anche le lettoni, come Gottardi e Orsi Toth, sono ancora imbattute nella manifestazione grazie a tre vittorie in altrettante gare della pool più ottavi e quarti di finale.