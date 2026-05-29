Orsi Toth/Gottardi agli ottavi di Ostrava
OSTRAVA (REPUBBLICA CECA)- Orsi Toth/Gottardi agli ottavi di finale dell'Elite16 di Ostrava (Beach Pro Tour), nonostante la sconfitta di oggi, nella terza gara del main draw (Pool E).
Per le due coppie azzurre, sono arrivate, oggi, due sconfitte. Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth hanno ceduto 2-0 (21-19, 21-19), nella Pool E, alle tedesche Anna-Lena Grüne e Sandra Ittlinger mentre è stata ancora una battaglia al terzo set, come nella giornata di giovedì, la gara di Claudia Scampoli e Giada Bianchi: per loro, il match si è chiuso sul risultato di 2-1 (21-13, 15-21, 10-15) contro le padrone di casa ceche Martina Maixnerova e Kylie Neuschaeferova (Pool B).
Domani, sabato 30 maggio, al via la fase playoff a eliminazione diretta. Orsi Toth-Gottardi passano come terze della Pool E e giocheranno gli ottavi di finale contro le tedesche Svenja Müller e Cinja Tillmann. Eliminate invece Scampoli-Bianchi.