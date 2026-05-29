Orsi Toth/Gottardi agli ottavi di Ostrava

Per le due coppie azzurre, sono arrivate, oggi, due sconfitte. Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth hanno ceduto 2-0 (21-19, 21-19), nella Pool E, alle tedesche Anna-Lena Grüne e Sandra Ittlinger mentre è stata ancora una battaglia al terzo set, come nella giornata di giovedì, la gara di Claudia Scampoli e Giada Bianchi: per loro, il match si è chiuso sul risultato di 2-1 (21-13, 15-21, 10-15) contro le padrone di casa ceche Martina Maixnerova e Kylie Neuschaeferova (Pool B).

Domani, sabato 30 maggio, al via la fase playoff a eliminazione diretta. Orsi Toth-Gottardi passano come terze della Pool E e giocheranno gli ottavi di finale contro le tedesche Svenja Müller e Cinja Tillmann. Eliminate invece Scampoli-Bianchi.