Quattro coppie azzurre in campo a Gstaad

Scatterà oggi, mercoledì 1 luglio, a Gstaad, in Svizzera, il quinto Elite16 stagionale del Beach Pro Tour, il circuito internazionale di beach volley che riunisce, tra eventi Elite e Challenge, i migliori interpreti della disciplina. Dopo i tre appuntamenti disputati in Brasile e quello andato in scena in Repubblica Ceca, il massimo circuito mondiale approda nella località svizzera, che quest'anno ospita la 26ª edizione del torneo. Proprio nei giorni scorsi, inoltre, la CEV ha annunciato che Gstaad sarà sede dei Campionati Europei di beach volley del 2027, motivo per cui l'Elite16 tornerà in calendario nella località svizzera a partire dal 2028.

Saranno quattro le coppie azzurre impegnate nella manifestazione. Nel torneo femminile, partiranno dalle qualifiche Giada Bianchi e Claudia Scampoli, impegnate domani alle 12 contro le statunitensi Flint/DeBerg. Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth, teste di serie numero 4 del torneo e attualmente ottave nel ranking mondiale FIVB, partiranno invece dal main draw e arrivano in Svizzera dopo il nono posto ottenuto all'Elite16 di Ostrava e, soprattutto, la medaglia d'argento conquistata all'Elite16 di Brasilia. Inserite nella pool D, faranno il loro esordio domani alle ore 18 contro una formazione proveniente dalle qualifiche.