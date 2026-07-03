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Gottardi/Orsi Toth agli ottavi di Gstaad

Gottardi/Orsi Toth agli ottavi di Gstaad

Le due azzurre nella tarda mattinata odierna hanno superato le brasiliane Thamela/Victoria per 2-0 (22-20, 21-15) centrando il terzo successo in altrettanti match. Eliminati Dal Corso/Cottafava battuti dagli olandesi Boermans/Brouwer per 2-0 (21-15, 21-18)
2 min
TagsGstaadGottardiOrsi Toth

GSTAAD (SVIZZERA)- Si è conclusa oggi, venerdì 3 luglio, la terza giornata di gare dell'Elite16 del Beach Pro Tour di Gstaad (Svizzera), che ha chiuso la fase a gironi e definito il quadro delle coppie qualificate alla fase a eliminazione diretta. Per l'Italia la giornata si chiude con una qualificazione e un'eliminazione: nel tabellone femminile, Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth hanno conquistato questa mattina il pass per gli ottavi di finale, mentre nel maschile si è invece conclusa agli ottavi l'avventura di Samuele Cottafava e Gianluca Dal Corso, eliminati nella prima sfida a eliminazione diretta.

Prosegue il percorso netto di Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth, protagoniste di una brillante fase a gironi nella Pool D. Le azzurre hanno infatti centrato tre vittorie in altrettanti incontri, superando all'esordio le francesi Placette/Richard, imponendosi successivamente sulle padrone di casa svizzere Anouk/Zoé e completando il percorso con il successo ottenuto nella tarda mattinata odierna contro le brasiliane Thamela/Victoria per 2-0 (22-20, 21-15). Un cammino impeccabile che ha consentito alla formazione italiana di staccare il pass per gli ottavi di finale. Domani, sabato 4 luglio, le azzurre torneranno in campo alle 13 per affrontare le statunitensi Donlin/Denaburg.  

Nel tabellone maschile, Samuele Cottafava e Gianluca Dal Corso hanno archiviato la Pool B con un bilancio di due vittorie e una sconfitta. Dopo il successo all'esordio contro i brasiliani Andre/Renato e il ko incassato nel secondo match contro i lettoni Plavins/Fokerots, gli azzurri hanno conquistato un'importante vittoria nell'ultimo incontro della fase a gironi contro i tedeschi Vercauteren/Van Langendonck, risultato che è valso la qualificazione agli ottavi di finale. Nel pomeriggio, la coppia federale è tornata sulla sabbia di Gstaad per affrontare gli olandesi Boermans/Brouwer nella prima sfida a eliminazione diretta del torneo. A imporsi sono stati gli orange con il punteggio di 2-0 (21-15, 21-18), risultato che ha posto fine al cammino degli azzurri nell'Elite16 svizzero.

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